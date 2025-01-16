Блиновская полностью признала вину на суде
Блогер Елена Блиновская полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, сообщило «РИА Новости».
Блиновскую обвиняют в неуплате налогов в период с 2019 по 2021 г. в размере более 900 млн руб. и отмывании денежных средств. Блогера судят по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По отношению к делу о неправомерном обороте средств она заявила, что несет ответственность как руководитель.
В конце апреля 2023 г. Блиновская была задержана при попытке выехать в Белоруссию. 13 ноября 2024 г. Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом, была запущена процедура реализации ее имущества.