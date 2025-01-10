Взыскание 1,1 млрд рублей налогов с Блиновской прекращено

По имеющимся у агентства сведениям, решение о прекращении взыскания с блогера 1 168 855 426 руб. было вынесено в конце ноября 2024 г. в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 47 «Об исполнительном производстве» – в связи с банкротством. Уточняется, что продолжается взыскание с Блиновской задолженности на сумму 2500 руб.