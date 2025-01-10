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Взыскание 1,1 млрд рублей налогов с Блиновской прекращено

Ведомости

Исполнительное производство о взыскании с блогера Елены Блиновской свыше 1,1 млрд руб. по налогам прекращено, так как она была признана банкротом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

По имеющимся у агентства сведениям, решение о прекращении взыскания с блогера 1 168 855 426 руб. было вынесено в конце ноября 2024 г. в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 47 «Об исполнительном производстве» – в связи с банкротством. Уточняется, что продолжается взыскание с Блиновской задолженности на сумму 2500 руб.

При этом, по данным ТАСС, исполнительное производство о взыскании с блогера задолженности по налогам и сборам, включая пени, на общую сумму почти в 1,2 млрд руб. все еще значится в банке исполнительных производств.

13 ноября 2024 г. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом, была запущена процедура реализации ее имущества. В середине декабря супруг блогера Алексей Блиновский подал апелляционную жалобу на решение о банкротстве жены.

1 августа того же года прокуратура столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Блиновской. Согласно данным прокуратуры, при пособничестве своего супруга Алексея блогер занизила доходы и базу для исчисления налогов. Женщина уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 906,6 млн руб. С помощью ряда финансовых операций супруги легализовали свыше 716 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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