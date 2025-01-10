Взыскание 1,1 млрд рублей налогов с Блиновской прекращено
Исполнительное производство о взыскании с блогера Елены Блиновской свыше 1,1 млрд руб. по налогам прекращено, так как она была признана банкротом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.
По имеющимся у агентства сведениям, решение о прекращении взыскания с блогера 1 168 855 426 руб. было вынесено в конце ноября 2024 г. в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 47 «Об исполнительном производстве» – в связи с банкротством. Уточняется, что продолжается взыскание с Блиновской задолженности на сумму 2500 руб.
При этом, по данным ТАСС, исполнительное производство о взыскании с блогера задолженности по налогам и сборам, включая пени, на общую сумму почти в 1,2 млрд руб. все еще значится в банке исполнительных производств.
1 августа того же года прокуратура столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Блиновской. Согласно данным прокуратуры, при пособничестве своего супруга Алексея блогер занизила доходы и базу для исчисления налогов. Женщина уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 906,6 млн руб. С помощью ряда финансовых операций супруги легализовали свыше 716 млн руб.