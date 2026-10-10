У московского пенсионера мошенники похитили 27 млн рублей
Телефонные мошенники похитили у 85-летнего пенсионера более 27 млн руб., сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По информации прокуратуры, пенсионер получил сообщение якобы от работодателя. В нем говорилось о начале проверки и о том, что с мужчиной свяжутся правоохранительные органы. Позже с пенсионером связались «представители органов», которые сказали, что мошенники пытаются украсть у него денежные средства. Мужчина должен был снять сбережения и перенести их на «безопасный счет». Также пенсионер установил на телефон приложение, которое предназначалось для дальнейшего сотрудничества с «правоохранительными органами».
Пенсионер снял денежные средства и купил золотые слитки. Деньги и слитки он передал курьерам. По указанию мошенников мужчина продал гараж и автомобиль, а также занял деньги у друзей.
В феврале 65-летний мужчина перевел мошенникам 41,8 млн руб. Ему пришло сообщение в мессенджере якобы от бывшего работодателя о проводимой проверке из-за утечки личных данных. Через некоторое время он уже говорил по телефону с «сотрудниками» правоохранительных органов и финансовой организации, которые заявили, что средства с его счетов переводились для спонсирования противоправных действий.