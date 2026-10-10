У московского пенсионера мошенники похитили 27 млн рублей

По информации прокуратуры, пенсионер получил сообщение якобы от работодателя. В нем говорилось о начале проверки и о том, что с мужчиной свяжутся правоохранительные органы. Позже с пенсионером связались «представители органов», которые сказали, что мошенники пытаются украсть у него денежные средства. Мужчина должен был снять сбережения и перенести их на «безопасный счет». Также пенсионер установил на телефон приложение, которое предназначалось для дальнейшего сотрудничества с «правоохранительными органами».