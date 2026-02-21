Пенсионер отдал мошенникам более 41 млн рублей после сообщения «экс-начальника»
В Москве 65-летний мужчина перевел 41,8 млн руб. на счета мошенников. Об этом сообщила прокуратура столицы в Telegram-канале.
Пенсионеру пришло сообщение в мессенджере якобы от бывшего работодателя о проводимой проверке из-за утечки личных данных. Через некоторое время он уже говорил по телефону с «сотрудниками» правоохранительных органов и финансовой организации, которые заявили, что средства с его счетов переводились для спонсирования противоправных действий. Злоумышленники запугали мужчину уголовной ответственностью и предложили урегулировать вопрос, переведя сбережения в «резервный фонд».
Потерпевший согласился выполнить указания мошенников. За шесть дней он снял в двух банках почти 38 млн руб., обменял сбережения в иностранной валюте на 3 млн руб. и перевел все средства на счета аферистов. Пенсионер также попытался взять заем под залог квартиры, но оперативно провести оценку недвижимости не получилось.
В ведомстве напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят людям с просьбами перевести деньги на «безопасные счета» и в «резервные фонды».
17 февраля «Ведомости» со ссылкой на опрос топ-10 российских банков специалистами F6 писали, что средняя сумма, которую мошенникам удается снять со счета жертвы после одной успешной атаки, составляет порядка 20 000 руб.
Более 94% инцидентов с хищением денег клиентов банков в 2025 г. осуществили с применением аферистами социальной инженерии. По словам экспертов, этот показатель не снижается в течение последних нескольких лет. На фишинговые атаки, когда аферисты похищают у пользователей данные банковских карт, пришлось 4% от всех инцидентов. Доля атак на банковских клиентов, совершенных с использованием вредоносного ПО, за год выросла вдвое до 0,2%.