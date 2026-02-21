Пенсионер отдал мошенникам более 41 млн рублей после сообщения «экс-начальника»

Более 94% инцидентов с хищением денег клиентов банков в 2025 г. осуществили с применением аферистами социальной инженерии. По словам экспертов, этот показатель не снижается в течение последних нескольких лет. На фишинговые атаки, когда аферисты похищают у пользователей данные банковских карт, пришлось 4% от всех инцидентов. Доля атак на банковских клиентов, совершенных с использованием вредоносного ПО, за год выросла вдвое до 0,2%.