Мошенники начали использовать уборку снега для обмана граждан
В соцсетях и мессенджерах злоумышленники активно распространяют объявления о предоставлении услуг по уборке и вывозу снега. Они создают поддельные договоры и другие документы, согласовывают с потенциальными клиентами даты, время выполнения работ, количество техники и даже государственные регистрационные номера. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее информации, после получения предоплаты преступники прекращают общение, а их аккаунты и телефоны блокируются. Благодаря такой схеме граждане и предприниматели теряют сотни тысяч рублей.
Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо проверять контрагенты через официальные информационные ресурсы, поскольку в них содержатся данные обо всех зарегистрированных предприятиях и индивидуальных предпринимателях, добавила Волк.
Кроме того, перед подписанием документов лучше встретиться лично, вносить предоплату только после заключения договора и пользоваться безопасными формами расчетов.
Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ 16 февраля сообщал, что злоумышленники стали предлагать россиянам скачать «специальные программы» якобы для ускорения замедленных сервисов. Так аферисты распространяют вредоносные файлы и фишинговые ссылки.
По данным ведомства, мошенники также советуют использовать программы для восстановления доступа к приложениям или увеличения скорости мобильного интернета. Они отправляют жертвам ссылки для скачивания через мессенджеры, на почту или пишут комментарии под новостями. Как объяснили представители киберполиции, после установки программы аферисты получают доступ к сообщениям пользователей, их банковским приложениям и кодам подтверждения. Жертвам могут также предлагать ввести данные карты, чтобы активировать работу сервиса, после чего списывают с нее средства.