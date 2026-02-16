Мошенники начали использовать уборку снега для обмана граждан

По данным ведомства, мошенники также советуют использовать программы для восстановления доступа к приложениям или увеличения скорости мобильного интернета. Они отправляют жертвам ссылки для скачивания через мессенджеры, на почту или пишут комментарии под новостями. Как объяснили представители киберполиции, после установки программы аферисты получают доступ к сообщениям пользователей, их банковским приложениям и кодам подтверждения. Жертвам могут также предлагать ввести данные карты, чтобы активировать работу сервиса, после чего списывают с нее средства.