МВД предупредило о «специальных программах» мошенников для ускорения сервисов
Злоумышленники стали предлагать россиянам скачать «специальные программы» якобы для ускорения замедленных сервисов. Так аферисты распространяют вредоносные файлы и фишинговые ссылки, сообщило в Telegram-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным ведомства, мошенники также советуют использовать программы для восстановления доступа к приложениям или увеличения скорости мобильного интернета. Они отправляют жертвам ссылки для скачивания через мессенджеры, на почту или пишут комментарии под новостями. Как объяснили представители киберполиции, после установки программы аферисты получают доступ к сообщениям пользователей, их банковским приложениям и кодам подтверждения. Жертвам могут также предлагать ввести данные карты, чтобы активировать работу сервиса, после чего списывают с нее средства.
Ведомство напомнило, что предложение «технического решения» за пределами официального магазина приложений «это не помощь, а попытка вас обмануть».
14 февраля МВД предупредило, что пользователям стоит придумывать сложные комбинации из 12 символов для паролей, чтобы обезопасить себя от мошеннических атак. Ведомство отмечало, что в комбинации также должны быть буквы разного регистра, цифры и специальные знаки. Кроме того, в киберполиции посоветовали не связывать пароли с личной информацией о пользователе. Мошенники стараются подобрать вероятные сочетания, которые связаны с именами, датами рождения, кличками домашних животных.