МВД сообщило о способах предотвратить взлом пароля

Жертвой мошенников также может стать человек, который использует один и тот же пароль на нескольких сервисах. При утечке данных или взломе одного из ресурсов аферисты могут открыть доступ и к другим аккаунтам с той же комбинацией. Представители управления МВД также рекомендовали дополнительно защищать сервисы двухфакторной аутентификацией.