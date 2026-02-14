МВД сообщило о способах предотвратить взлом пароля
Пользователям стоит придумывать сложные комбинации из 12 символов для паролей, чтобы обезопасить себя от мошеннических атак. В комбинации также должны быть буквы разного регистра, цифры и специальные знаки. Об этом говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Кроме того, представители киберполиции посоветовали не связывать пароли с личной информацией о пользователе. Мошенники стараются подобрать вероятные сочетания, которые связаны с именами, датами рождения, кличками домашних животных. Они также могут использовать базы популярных паролей и простые комбинации «qwerty» или «123456».
Еще одним способом защититься от взлома пароля стала проверка адресов сайтов. В публикации отмечается, что не стоит переходить по сомнительным ссылкам, чтобы избежать фишинга, так как в этой ситуации мошенники не взламывают пароль. Они заставляют пользователя добровольно ввести его на поддельном сайте.
Жертвой мошенников также может стать человек, который использует один и тот же пароль на нескольких сервисах. При утечке данных или взломе одного из ресурсов аферисты могут открыть доступ и к другим аккаунтам с той же комбинацией. Представители управления МВД также рекомендовали дополнительно защищать сервисы двухфакторной аутентификацией.
Последний способ мошенничества, который назвали в ведомстве, – социальная инженерия. По данным правоохранителей, злоумышленники могу убедить пользователя добровольно сообщить пароль. Они посоветовали не отвечать на сообщения о срочной блокировке, на требования подтвердить данные или установить приложение из непроверенного источника.
10 февраля МВД сообщило, что эксперты по кибербезопасности фиксируют распространение вредоносного программного обеспечения (ПО) через пиратские сборки популярных игр. В установщик взломанной игры встраивается загрузчик RenEngine Loader. Он не мешает запуску игры и из-за этого может долго оставаться незамеченным. ПО открывает злоумышленникам доступ к системе, подгружает дополнительные модули, с помощью которых получает пароли и другую чувствительную информацию.