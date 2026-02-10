В УБК МВД предупредили об опасности взломанных игр

В установщик взломанной игры встраивается загрузчик RenEngine Loader. Он не мешает запуску игры и из-за этого может долго оставаться незамеченным. ПО открывает злоумышленникам доступ к системе, подгружает дополнительные модули, с помощью которых получает пароли и другую чувствительную информацию.