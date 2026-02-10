Газета
Общество

В УБК МВД предупредили об опасности взломанных игр

Ведомости

Эксперты по кибербезопасности фиксируют распространение вредоносного программного обеспечения (ПО) через пиратские сборки популярных игр, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В установщик взломанной игры встраивается загрузчик RenEngine Loader. Он не мешает запуску игры и из-за этого может долго оставаться незамеченным. ПО открывает злоумышленникам доступ к системе, подгружает дополнительные модули, с помощью которых получает пароли и другую чувствительную информацию.

В УБК МВД посоветовали провести полную антивирусную проверку, обновить систему и сменить пароли к ключевым сервисам, если пользователь скачивал нелицензионный контент, что ведомство не рекомендует делать.

По данным исследователей Howler Cell (Cyderes) распространение вируса началось в апреле 2025 г. Россия заняла четвертое место в мире по количеству зафиксированных атак. Их больше только в Индии, США и Бразилии.

1 февраля МВД России сообщило, что мошенники начали устанавливать вредоносное ПО на устройства россиян, представляясь работодателями и предлагая установить программы для работы.

