Мошенники начали рассылать вредоносное ПО под видом рабочих приложений
Мошенники устанавливают вредоносное программное обеспечение на устройства россиян, представляясь работодателями и предлагая установить программы для работы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Аферисты присылают для скачивания файлы, содержащие вредоносное ПО, например, WBwork.apk или YandexTracker.apk, убеждая, что это необходимо для выполнения рабочих задач.
Как пояснили в ведомстве, данное ПО позволяет мошенникам собирать информацию об устройстве жертвы: модель, версию операционной системы, номера телефонов, SMS-сообщения, контакты, данные о звонках и геолокации в реальном времени. Также они получают возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.
21 января стало известно, что с начала 2026 г. злоумышленники увеличили количество звонков россиянам с предложением инвестировать в проекты, обещая ежемесячную прибыль в размере 100%. Этот рост мошеннической активности был обнаружен аналитиками Т-банка благодаря сервису «Ловушка для мошенников» – фрод-рулетке.