Мошенники начали рассылать вредоносное ПО под видом рабочих приложений

Как пояснили в ведомстве, данное ПО позволяет мошенникам собирать информацию об устройстве жертвы: модель, версию операционной системы, номера телефонов, SMS-сообщения, контакты, данные о звонках и геолокации в реальном времени. Также они получают возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.