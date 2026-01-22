Газета
Главная / Инвестиции /

Т-банк сообщил о возросшей активности мошенников в январе

Ведомости

Злоумышленники с 1 января 2026 г. на 10% чаще звонили россиянам с предложением инвестировать в финансовые проекты, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц. Всплеск мошенничества выявили специалисты Т-банка с помощью сервиса фрод-рулетка «Ловушка для мошенников».

По данным экспертов, контакты потенциальных жертв мошенники находят через тематические группы в мессенджерах, в которых начинающие инвесторы обмениваются опытом.

Аферисты также запускают рекламу, ведущую на сайт инвестиционного проекта, и предлагают бесплатную консультацию. В ходе звонка они представляются финансовыми консультантами, говорят о преимуществах проекта и предлагают перевести деньги «доверенному брокеру» или на поддельный инвестиционный счет. Иногда мошенники переводят жертве небольшую сумму под видом прибыли с биржи, чтобы побудить вложить больше денег. В среднем граждане теряли по 26 000 руб.

Банк России в III квартале выявил 73 компании, незаконно привлекавшие инвестиции

Инвестиции / Эмитенты

В банке призвали не передавать свои данные, не переводить деньги на телефонные номера и карты и не называть коды из смс. Рекомендуется не спешить с принятием решений и проверить компанию в списке брокеров от Банка России, чтобы убедиться, что организация прошла проверку.

В июле 2025 г. «Ведомости» писали, что разработчик решений для информационной безопасности F6 выявил 555 поддельных доменов, мимикрирующих под инвестиционные интернет-ресурсы. Это на 3,93% больше, чем во втором полугодии предыдущего года.

Руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин сообщил, что за первую половину прошлого года в компании выявили более 1500 фишинговых (поддельных) инвестиционных сайтов. В компании считают, что популярность таких схем будет набирать обороты.

