Т-банк сообщил о возросшей активности мошенников в январе

Аферисты также запускают рекламу, ведущую на сайт инвестиционного проекта, и предлагают бесплатную консультацию. В ходе звонка они представляются финансовыми консультантами, говорят о преимуществах проекта и предлагают перевести деньги «доверенному брокеру» или на поддельный инвестиционный счет. Иногда мошенники переводят жертве небольшую сумму под видом прибыли с биржи, чтобы побудить вложить больше денег. В среднем граждане теряли по 26 000 руб.