Мошенники стали чаще имитировать инвестресурсы

По данным Bi.Zone, только за май и неполный июнь доменов, маскирующихся под инвестиционные кабинеты, было более 50. Всего за первую половину 2025 г. в компании выявили более 1500 фишинговых (поддельных) инвестиционных сайтов, уточнил руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин. Популярность таких схем будет набирать обороты, считают в Bi.Zone.