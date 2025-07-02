Мошенники стали чаще имитировать инвестресурсы

Мошенники стали чаще имитировать инвестресурсыНовые фишинговые сайты появляются быстрее, чем их успевают блокировать
В первом полугодии 2025 г. разработчик решений для информационной безопасности (ИБ) F6 обнаружил 555 поддельных доменов, мимикрирующих под инвестиционные интернет-ресурсы. Это на 3,93% больше, чем во втором полугодии 2024 г., когда компания обнаружила 534 таких сайта, говорит ведущий аналитик Digital Risk Protection F6 Евгений Егоров.
По данным Bi.Zone, только за май и неполный июнь доменов, маскирующихся под инвестиционные кабинеты, было более 50. Всего за первую половину 2025 г. в компании выявили более 1500 фишинговых (поддельных) инвестиционных сайтов, уточнил руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин. Популярность таких схем будет набирать обороты, считают в Bi.Zone.
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