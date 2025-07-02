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Мошенники стали чаще имитировать инвестресурсы

Новые фишинговые сайты появляются быстрее, чем их успевают блокировать
Ника Сизова
Инвестиционное мошенничество существует уже давно, но все еще приносит большую прибыль злоумышленникам
Инвестиционное мошенничество существует уже давно, но все еще приносит большую прибыль злоумышленникам / Ведомости

В первом полугодии 2025 г. разработчик решений для информационной безопасности (ИБ) F6 обнаружил 555 поддельных доменов, мимикрирующих под инвестиционные интернет-ресурсы. Это на 3,93% больше, чем во втором полугодии 2024 г., когда компания обнаружила 534 таких сайта, говорит ведущий аналитик Digital Risk Protection F6 Евгений Егоров.

По данным Bi.Zone, только за май и неполный июнь доменов, маскирующихся под инвестиционные кабинеты, было более 50. Всего за первую половину 2025 г. в компании выявили более 1500 фишинговых (поддельных) инвестиционных сайтов, уточнил руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин. Популярность таких схем будет набирать обороты, считают в Bi.Zone.

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