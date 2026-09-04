«Профессионалитет» расширят на 95 новых кластеров в 42 регионах
В 2027 г. в 42 регионах России начнут работу 95 новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании с региональными командами в Федеральном технопарке профессионального образования в Калуге.
По его словам, всего на конкурс поступило 389 заявок по 22 отраслям. К проекту присоединятся еще 430 колледжей и более 620 предприятий-работодателей. Власти ожидают, что к 2030 г. участниками «Профессионалитета» станут 100% колледжей и техникумов.
Наибольшее число новых кластеров появится в Башкирии – восемь, в Якутии и Челябинской области – по семь, в Нижегородской области – шесть. В 2027 г. к проекту впервые присоединится Калмыкия.
Первый кластер в регионе создадут по направлению «Строительная отрасль» на базе Элистинского политехнического колледжа им. Эльвартынова. Всего шестой год подряд победителями отбора становятся 11 регионов, включая Башкирию, Татарстан, Нижегородскую, Свердловскую и Челябинскую области.
До запуска кластеров региональным командам предстоит подготовить инфраструктуру, обновить образовательные программы с учетом запросов работодателей и защитить стратегии развития до 2029 г. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, расширение проекта должно укрепить кадровый потенциал регионов и увеличить возможности для подготовки специалистов, востребованных экономикой.
20 августа в Минпросвещения РФ сообщили о росте интереса к программам «Профессионалитета», на них претендуют 1,29 млн абитуриентов, что на 350 000 больше прошлого года. В основном этапе приемной кампании в колледжи и техникумы поступали 3,7 млн человек, это на 450 000 больше прошлого года. На бюджетные места из этого числа подано 2,8 млн заявлений. В Минпросвещения отметили, что не успевшие поступить в основной этап или не прошедшие конкурс могут обратиться с запросом на обучение до 25 ноября.