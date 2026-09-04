«Профессионалитет» расширят на 95 новых кластеров в 42 регионах

20 августа в Минпросвещения РФ сообщили о росте интереса к программам «Профессионалитета», на них претендуют 1,29 млн абитуриентов, что на 350 000 больше прошлого года. В основном этапе приемной кампании в колледжи и техникумы поступали 3,7 млн человек, это на 450 000 больше прошлого года. На бюджетные места из этого числа подано 2,8 млн заявлений. В Минпросвещения отметили, что не успевшие поступить в основной этап или не прошедшие конкурс могут обратиться с запросом на обучение до 25 ноября.