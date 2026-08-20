Минпросвещения сообщило о заметном росте числа поступающих в колледжи

Летом 2026 г. родители пожаловались на отказ зачислить школьников в 10 класс. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова называла это нарушением, при этом отказ возможен, если в школе нет свободных мест. Минпросвещения тогда подтвердило, что школа действительно может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии мест, но родители ребенка при этом могут устроить его в другое учебное заведение.