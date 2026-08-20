Минпросвещения сообщило о заметном росте числа поступающих в колледжи
Интерес к программам федерального проекта «Профессионалитет» заметно вырос, на них претендуют 1,29 млн абитуриентов. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
В основном этапе приемной кампании в колледжи и техникумы поступали 3,7 млн человек, это на 450 000 больше прошлого года. На бюджетные места из этого числа подано 2,8 млн заявлений.
На программы по проекту «Профессионалитет» претендуют 1,29 млн абитуриентов, что на 350 000 больше прошлого года. В Минпросвещения отметили, что не успевшие поступить в основной этап или не прошедшие конкурс могут обратиться с запросом на обучение до 25 ноября.
Летом 2026 г. родители пожаловались на отказ зачислить школьников в 10 класс. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова называла это нарушением, при этом отказ возможен, если в школе нет свободных мест. Минпросвещения тогда подтвердило, что школа действительно может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии мест, но родители ребенка при этом могут устроить его в другое учебное заведение.
Проект «Профессионалитет» стартовал в 2022 г. Его задача – комплексное изменение системы среднего профессионального образования, а также широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров по востребованным рабочим профессиям.