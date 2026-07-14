Минпросвещения: школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии мест
Школа имеет право отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ, пишет «РИА Новости»
Родители ребенка при этом могут устроить его в другое учебное заведение. Для этого им необходимо обратиться в образовательные ведомства. Школа может отдельно организовать индивидуальный отбор для поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения.
«Если выпускник 9-го класса не прошел отбор, орган исполнительной власти или местного самоуправления обязан предоставить ему место в образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе», – говорится в сообщении.
В марте в Минпросвещения рассказали о создании нового стандарта обучения для школьников 10–11-х классов. одно из ключевых изменений связано с профильным обучением. С одной стороны, теперь ученики 10–11-х классов смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне. С другой – для желающих углубленно изучать предметы сохраняются все существующие сейчас профили, внутри которых будет возможность создавать специализированные классы: медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и др.
20 июня глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования вступит в силу с 1 сентября 2027 г.