Минпросвещения: школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии мест

В марте в Минпросвещения рассказали о создании нового стандарта обучения для школьников 10–11-х классов. одно из ключевых изменений связано с профильным обучением. С одной стороны, теперь ученики 10–11-х классов смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне. С другой – для желающих углубленно изучать предметы сохраняются все существующие сейчас профили, внутри которых будет возможность создавать специализированные классы: медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и др.