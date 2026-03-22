Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для 10-11-х классов

Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для школьников 10-11-х классов. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на эксперта ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко. По его словам, с 1 сентября 2027 г. старшую школу ждут важные изменения, два из которых ключевые.
По словам Костенко, одно из ключевых изменений связано с профильным обучением. С одной стороны, теперь ученики 10-11-х классов смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне.
С другой – для желающих углубленно изучать предметы сохраняются все существующие сейчас профили, внутри которых будет возможность создавать специализированные классы: медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие.
Второе существенное изменение – стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете – от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет. Нововведение гарантирует практико-ориентированный характер обучения во всех школах страны, заключил Костенко.
21 марта министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в российских школах будет создана единая линейка учебников по родным языкам и государственным языкам республик. Единые федеральные программы позволят изучать язык на протяжении всего школьного обучения – с 1-го по 11-й класс.
С 1 сентября 2027 г. в российских школах начнут использовать единые учебники по русскому языку. В феврале Кравцов сообщил, что с 1 сентября предмет «Обществознание» исключат из программы 8-х классов, он будет преподаваться в школах только с 9‑го по 11‑й класс. Он также добавил, что единые учебники по обществознанию для старшеклассников уже готовы.
В декабре 2025 г. президент РФ Владимир Путин поручил создать единую государственную линейку школьных учебников по географии.