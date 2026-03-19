Главная / Общество /

В школах России появятся новые учебники по родным языкам регионов

В российских школах будет создана единая линейка учебников по родным языкам и государственным языкам республик, заявил министр просвещения Сергей Кравцов «РИА Новости».

По словам главы ведомства, это нововведение станет важным этапом в развитии системы языкового образования. Единые федеральные программы позволят изучать язык на протяжении всего школьного обучения – с 1-го по 11-й класс.

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, над разработкой учебников сейчас работают специалисты Федерального института родных языков народов России при участии регионов и научно-образовательных организаций.

В текущем году запланировано проведение экспертизы подготовленных изданий, их доработка и подготовка к выпуску. После этого будет принято решение о включении учебников в федеральный перечень.

С 1 сентября 2027 г. в российских школах начнут использовать единые учебники по русскому языку. В феврале Кравцов сообщил, что с 1 сентября предмет «Обществознание» исключат из программы 8-х классов, он будет преподаваться в школах только с 9‑го по 11‑й класс. Он также добавил, что единые учебники по обществознанию для старшеклассников уже готовы.

В декабре 2025 г. президент РФ Владимир Путин поручил создать единую государственную линейку школьных учебников по географии.

