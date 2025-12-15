Газета
Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по географии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил создать единую государственную линейку школьных учебников по географии, следует из перечня поручений на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение задачи назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. К работе планируется привлечь Русское географическое общество (РГО), Российскую академию наук (РАН), профильные вузы и научные организации. Доклад о ходе выполнения поручения глава государства ожидает до 1 апреля. Решение принято по итогам XVII съезда Русского географического общества и заседания его попечительского совета.

27 октября Путин выступил с инициативой объявить 2027 г. Годом географии. Об этом он заявил в ходе заседания съезда РГО, сообщили в Кремле.

В ноябре министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на заседании Совета при президенте по поддержке русского языка и языков народов России, что с 1 сентября 2027 г. в российских школах планируется внедрение единых учебников по русскому языку.

