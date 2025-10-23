Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2027 г. Годом географии. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании съезда Русского географического общества (РГО), передает Кремль.

Участие Путина в данном мероприятии анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 22 октября. По его словам, на форуме подведут итоги работы организации за последние пять лет, определят направления развития до 2030 г. и приоритетные задачи до 2035 г. Делегаты также изберут новые органы управления, включая президента РГО. После съезда глава государства проведет заседание попечительского совета РГО.

2025 г. в России объявлен Годом защитника Отечества. Указ об этом подписал Путин в январе. Год защитника Отечества проводится в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в благодарность ветеранам и участникам спецоперации, говорится в документе.

22 мая «Ведомости» писали, что министерство развития Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) поддержало идею студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики», действующего на базе РТУ МИРЭА, о проведении в 2026 г. в России Года Арктики.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь