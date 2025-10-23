Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии

Участие Путина в данном мероприятии анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 22 октября. По его словам, на форуме подведут итоги работы организации за последние пять лет, определят направления развития до 2030 г. и приоритетные задачи до 2035 г. Делегаты также изберут новые органы управления, включая президента РГО. После съезда глава государства проведет заседание попечительского совета РГО.