Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии
Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2027 г. Годом географии. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании съезда Русского географического общества (РГО), передает Кремль.
Участие Путина в данном мероприятии анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 22 октября. По его словам, на форуме подведут итоги работы организации за последние пять лет, определят направления развития до 2030 г. и приоритетные задачи до 2035 г. Делегаты также изберут новые органы управления, включая президента РГО. После съезда глава государства проведет заседание попечительского совета РГО.
2025 г. в России объявлен Годом защитника Отечества. Указ об этом подписал Путин в январе. Год защитника Отечества проводится в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в благодарность ветеранам и участникам спецоперации, говорится в документе.
22 мая «Ведомости» писали, что министерство развития Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) поддержало идею студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики», действующего на базе РТУ МИРЭА, о проведении в 2026 г. в России Года Арктики.