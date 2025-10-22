Путин примет участие в заседании совета по семейной и демографической политике
Президент России Владимир Путин 23 октября проведет заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщили в Кремле.
В ходе заседания будут обсуждаться региональные практики поддержки семей, развитие мер помощи студенческим семьям, внедрение корпоративных демографических стандартов. Также внимание уделят вопросам сохранения репродуктивного здоровья населения и предложениям по решению жилищных вопросов семей с детьми.
В тот же день Путин примет участие в заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО). На форуме подведут итоги работы организации за последние пять лет, определят направления развития до 2030 г. и приоритетные задачи до 2035 г. Делегаты также изберут новые органы управления, включая президента РГО. После съезда глава государства проведет заседание попечительского совета РГО.
22 октября Путин провел плановую тренировку стратегических ядерных сил, в которой участвовали наземные, морские и авиационные компоненты. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил, что в учениях задействовали подвижный грунтовый комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк, подлодку «Брянск» в Баренцевом море и стратегические бомбардировщики Ту-95.