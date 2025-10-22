Путин примет участие в заседании совета по семейной и демографической политике

В тот же день Путин примет участие в заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО). На форуме подведут итоги работы организации за последние пять лет, определят направления развития до 2030 г. и приоритетные задачи до 2035 г. Делегаты также изберут новые органы управления, включая президента РГО. После съезда глава государства проведет заседание попечительского совета РГО.