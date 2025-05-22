2026 год в России могут объявить Годом Арктики

Кроме того, Арктика фигурировала и в контексте переговоров между США и Россией. Как сообщало 27 февраля Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, страны определили Арктику как возможную область для экономического сотрудничества. Об этом же говорил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время визита в Саудовскую Аравию в составе российской делегации 18 февраля. «Нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях, совместные проекты позволят нам быть успешнее», – говорил он. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил 25 января, что Арктика в ближайшие 50–100 лет будет «одним из самых важных регионов в мире». Он добавил, что именно поэтому для США так важно активное присутствие в Гренландии.