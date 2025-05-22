2026 год в России могут объявить Годом Арктики

2026 год в России могут объявить Годом АрктикиРазвитие этого региона особенно важно в напряженных геополитических условиях, считают в Минвостокразвития
Министерство развития Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) поддержало идею студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики», действующего на базе РТУ МИРЭА, о проведении в 2026 г. в России Года Арктики. Об этом говорится в ответном письме аппарату правительства за подписью первого профильного замминистра Гаджимагомеда Гусейнова (документ есть у «Ведомостей»). Представитель пресс-службы Минвостокразвития подтвердил «Ведомостям», что министерство согласовало это предложение.
Такое решение необходимо «для укрепления репутации России как мощной арктической державы и решения задач по обеспечению единства и целостности российской Арктики». Эта зона занимает почти 30% территории России и в ней сосредоточены «значительные» запасы стратегических природных ресурсов и реализуются крупные промышленные инфраструктурные проекты – здесь добывается 86% горючего природного газа и 21% нефти, говорится в письме. «Освоение арктического пространства кардинально усилит ее позицию как ключевого поставщика сырьевых и энергетических ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – утверждает Гусейнов.
К письму прилагается разработанный министерством проект указа президента (есть в распоряжении «Ведомостей»). Поручается провести Год Арктики для «обеспечения единства и целостности российской Арктики, национальных интересов РФ в Арктической зоне, определенных в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 г.». Правительству, согласно тексту проекта документа, необходимо будет (при подписании) образовать и утвердить состав организационного комитета и дирекции, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, включая объемы их финансового обеспечения.
В сегодняшних «напряженных геополитических условиях» особенно важно продолжать развитие Арктического региона, применяя в том числе современные технологии, заявил на правительственном часе в Госдуме 21 мая глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Один из ключевых проектов в Арктике – это Северный морской путь, который сокращает путь из Европы в Азию на 40%, а также позволяет реализовывать инвестиционные проекты мирового масштаба, добавил он.
Кто обратился к правительству
Важно решить кадровый вопрос, заявил министр. «Уже сейчас наблюдается дефицит работников. По мере реализации проектов он будет только нарастать. Наша задача – создать достойные условия для жизни и работы в Арктике, несмотря на климатические условия», – указал Чекунков.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал совместно с правительством работать над вопросами развития Арктической зоны, в том числе по направлению разработки необходимых законов. «Это очень важный вопрос, одна из наших стратегических целей, о которой постоянно говорит президент, подчеркивая необходимость развития территории Дальнего Востока, Арктической зоны», – отметил он.
Как заявлял президент Владимир Путин 27 марта в ходе международного форума «Арктика – территория диалога», Россия – это крупнейшая арктическая держава, которая выступает за равноправное сотрудничество в регионе, включая, например, научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, а также экономическое и промышленное освоение Арктики. «Причем мы готовы к совместной работе не только с арктическими государствами, но со всеми, кто так же, как и мы, разделяет ответственность за стабильное, устойчивое будущее планеты, способен принимать сбалансированные решения, рассчитанные на десятилетия вперед», – подчеркнул он.
Кроме того, Арктика фигурировала и в контексте переговоров между США и Россией. Как сообщало 27 февраля Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, страны определили Арктику как возможную область для экономического сотрудничества. Об этом же говорил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время визита в Саудовскую Аравию в составе российской делегации 18 февраля. «Нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях, совместные проекты позволят нам быть успешнее», – говорил он. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил 25 января, что Арктика в ближайшие 50–100 лет будет «одним из самых важных регионов в мире». Он добавил, что именно поэтому для США так важно активное присутствие в Гренландии.
Арктические практики
Член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков («Справедливая Россия») заявил «Ведомостям», что считает инициативу проведения Года Арктики правильной, «поскольку Россия – крупнейшая арктическая страна в мире и позиционирование РФ как ведущего арктического игрока необходимо и на международной арене, и внутри страны». При этом нет надобности спешить с этим: нужно подойти к вопросу серьезно – с разработанным планом мероприятий и оргкомитетом, подчеркнул депутат.
Сейчас Россия после нескольких лет ковида и спецоперации, по сути, возвращается к активной политике в Арктике, говорит политолог Григорий Добромелов. Президент поставил ряд задач касательно развития Арктической зоны (например, согласно перечню поручений от 16 мая, надо завершить разработку комплексных планов долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны, утвердить программу по устранению цифрового неравенства), но все цели могут быть реализованы только в том случае, если в Арктике будут кадры, указал он. «То есть в Арктику нужны люди. Хотя там у нас сейчас, к сожалению, демографическая ситуация отрицательная. И для того чтобы привезти профессионалов туда, Арктика должна стать модной и популярной», – сказал Добромелов «Ведомостям».
В целом же Арктика для России – это геополитически важная территория с «ключевым транспортно-логистическим маршрутом в мире» – Северным морским путем, это «колоссальная» минерально-сырьевая база, говорит Добромелов. «Это и база обкатки и подготовки новых технологий. Точно так же, как в космос, можно отправить какую-либо технологию сюда, проверить ее на живучесть. Арктика – это полигон рядовых, суперкачественных, самых продвинутых решений», – заключил политолог.
В подготовке материала принимал участие Максим Иванов