Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества

В апреле стало известно, что практически все российские силовые структуры поддержали данное предложение. Исключением стало Минобороны, т.к. 2025 г. указом президента объявлен Годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне – Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Об этом говорилось в письме председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова («Единая Россия») спикеру Госдумы Вячеславу Володину. 20 декабря в ходе заседания Госсовета, посвященного поддержке семей, Путин предложил объявить 2025 г. Годом защитника Отечества.