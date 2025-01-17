Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества
В 2025 г. в России будет проведен Год защитника Отечества. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин.
Год защитника Отечества проводится в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в благодарность ветеранам и участникам спецоперации, говорится в документе.
В связи с этим администрации президента поручено образовать соответствующие оргкомитет и дирекцию. Путин постановил разработать план по проведению Года защитника Отечества и определить по нему объем затрат, высшим должностным лицам в субъектах РФ также рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия. Возглавлять оргкомитет будет руководитель администрации президента Антон Вайно.
На пленарном заседании в Госдуме 15 февраля 2024 г. актер и депутат Дмитрий Певцов («Новые люди») предложил парламентариям выйти с инициативой «назвать 2025 г. Годом защитника Отечества». Было дано соответствующее протокольное поручение.
В апреле стало известно, что практически все российские силовые структуры поддержали данное предложение. Исключением стало Минобороны, т.к. 2025 г. указом президента объявлен Годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне – Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Об этом говорилось в письме председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова («Единая Россия») спикеру Госдумы Вячеславу Володину. 20 декабря в ходе заседания Госсовета, посвященного поддержке семей, Путин предложил объявить 2025 г. Годом защитника Отечества.