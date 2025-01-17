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Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества

Ведомости

В 2025 г. в России будет проведен Год защитника Отечества. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин.

Год защитника Отечества проводится в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в благодарность ветеранам и участникам спецоперации, говорится в документе.

В связи с этим администрации президента поручено образовать соответствующие оргкомитет и дирекцию. Путин постановил разработать план по проведению Года защитника Отечества и определить по нему объем затрат, высшим должностным лицам в субъектах РФ также рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия. Возглавлять оргкомитет будет руководитель администрации президента Антон Вайно.

На пленарном заседании в Госдуме 15 февраля 2024 г. актер и депутат Дмитрий Певцов («Новые люди») предложил парламентариям выйти с инициативой «назвать 2025 г. Годом защитника Отечества». Было дано соответствующее протокольное поручение. 

В апреле стало известно, что практически все российские силовые структуры поддержали данное предложение. Исключением стало Минобороны, т.к. 2025 г. указом президента объявлен Годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне – Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Об этом говорилось в письме председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова («Единая Россия») спикеру Госдумы Вячеславу Володину. 20 декабря в ходе заседания Госсовета, посвященного поддержке семей, Путин предложил объявить 2025 г. Годом защитника Отечества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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