Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества
Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 г. Годом защитника Отечества. Инициатива была озвучена главой государства в ходе заседания Госсовета, посвященного поддержке семей.
Путин напомнил, что в следующем году Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
«В связи с этим предлагаю объявить 2025 г. Годом защитника Отечества. В честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – сказал глава государства.
Уходящий 2024 г. был объявлен Годом семьи. Церемония подведения итогов этого года состоится в Национальном центре «Россия» 26 декабря.