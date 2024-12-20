Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества

«В связи с этим предлагаю объявить 2025 г. Годом защитника Отечества. В честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», – сказал глава государства.