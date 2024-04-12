Большинство силовых ведомств поддержали идею провести Год защитника отечества

Минобороны в данном случае является профильным ведомством и наверняка участвовало в разработке указа президента об объявлении Года 80-летия победы в Великой Отечественной войне, говорит политолог Алексей Макаркин: «Юбилейный год предусматривает ряд мероприятий, к которым уже наверняка началась подготовка, а также долгосрочные проекты вроде фильмов или издания книг». По сути, и предполагается что 2025 год будет посвящен защитникам отечества, просто год будет проходить под иным названием, подчеркивает эксперт.