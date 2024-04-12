/ Политика

Большинство силовых ведомств поддержали идею провести Год защитника отечества

В Минобороны отметили, что он уже объявлен Годом мира и единства в борьбе с нацизмом
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Андрей Картаполов согласен с мнением Минобороны, что лучше оставить 2025 г. Годом мира и единства в борьбе с нацизмом/ Максим Стулов / Ведомости

Практически все российские силовые структуры поддержали предложение депутата Дмитрия Певцова («Новые люди») об объявлении 2025 г. Годом защитника отечества. Об этом говорится в письме председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова («Единая Россия») спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Тот поручил ознакомить депутатов Госдумы с письмом Картаполова, а также отзывами силовых структур.

«Ведомости» тоже ознакомились с письмом, подлинность которого подтвердили два собеседника в Охотном Ряду. Картаполов подтвердил «Ведомостям» направление такого письма Володину и депутатам.

На пленарном заседании 15 февраля 2024 г. Певцов предложил Володину и депутатам выйти с инициативой «назвать 2025 г. Годом защитника отечества». Было дано соответствующее протокольное поручение. В письме Картаполова говорится, что комитет по обороне направил запросы в силовые министерства и ведомства «об их позиции по данному вопросу».

Предложение Певцова, как следует из письма, поддержали в ФСБ, СВР, МВД, МЧС, а также в Следственном комитете (СК), Совете безопасности, Росгвардии и Главном управлении специальных программ. В ФСО, к примеру, отметили, что вопрос не находится в ведении этой службы. А в СК «готовы оказать в этом вопросе всемерное содействие» при организации Года защитника отечества.

Минобороны инициативу не поддерживает, поскольку 2025 год указом президента объявлен Годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне – Годом мира и единства в борьбе с нацизмом, отмечается в письме. Поэтому Картаполов, ранее работавший в военном ведомстве, считает инициативу Певцова «избыточной». Минобороны по этому вопросу выступает ключевым ведомством, сказал «Ведомостям» Картаполов, и принято решение «не задваивать» даты. «На наш взгляд, когда завершится специальная военная операция, тогда и надо думать, какой год объявлять Годом защитника отечества», – считает он.

Приурочивать годы к важным для страны явлениям стало традицией с 2007 г., напоминает политолог Александр Немцев: «К примеру, 2024 год был повторно объявлен Годом семьи, как в 2008 г.». Последнее время руководители страны часто говорят о важности поддержки тех, кто находится на передовой, считает эксперт: «Для защитников отечества создан специальный фонд, запущена кадровая программа».

Минобороны в данном случае является профильным ведомством и наверняка участвовало в разработке указа президента об объявлении Года 80-летия победы в Великой Отечественной войне, говорит политолог Алексей Макаркин: «Юбилейный год предусматривает ряд мероприятий, к которым уже наверняка началась подготовка, а также долгосрочные проекты вроде фильмов или издания книг». По сути, и предполагается что 2025 год будет посвящен защитникам отечества, просто год будет проходить под иным названием, подчеркивает эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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