«Защитники Отечества» готовятся работать не только с ветеранами спецоперации

Идея Никитина направлена на будущее, но фонд будет фокусироваться только на участниках спецоперации на Украине, считает политолог Александр Немцев. Он указал на то, что они только формируются как категория, и им необходимо предоставить все имеющиеся льготы – нормативно-правовая база по участникам предыдущих военных конфликтов, где участвовали российские военнослужащие, так или иначе уже регламентирована.