«Защитники Отечества» готовятся работать не только с ветеранами спецоперации

«Защитники Отечества» готовятся работать не только с ветеранами спецоперацииГубернатор Новгородской области доложил президенту о будущем расширении фонда
На встрече с президентом России Владимиром Путиным 19 июня губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о задачах региона в рамках специальной военной операции. Одна из них касается поддержки ветеранов боевых действий – работы филиала фонда «Защитники Отечества».
По его словам, в области решили выделить отдельное большое здание для работы фонда, «понимая, что надо будет и с ветеранами других войн тоже начинать работать».
«Это, конечно, поддержка ветеранов. Ваше поручение – фонд. Мы решили пойти по примеру Москвы: сделать отдельное большое здание, понимая, что надо будет и с ветеранами других войн тоже начинать работать. То есть сразу с неким запасом это делать», – сказал Никитин на встрече с президентом.
Идея Никитина направлена на будущее, но фонд будет фокусироваться только на участниках спецоперации на Украине, считает политолог Александр Немцев. Он указал на то, что они только формируются как категория, и им необходимо предоставить все имеющиеся льготы – нормативно-правовая база по участникам предыдущих военных конфликтов, где участвовали российские военнослужащие, так или иначе уже регламентирована.
«Нынешняя спецоперация уникальная, с большим количеством людей. Этот вопрос требует отдельной проработки, поэтому и был создан этот фонд», – говорит эксперт. Идея о реструктуризации фонда – это прерогатива федерального центра. Немцев считает, что прошлые ветераны не должны быть обделены.
«Возможно, в перспективе, аудитория фонда расширится за счет участников от войны в Афганистане до каких-то новых вызовов, которые будут стоять перед нашей страной. Возвращается уникальный фонд поддержки, который будет аккумулировать всю тему ветеранов по всей стране», – заключил он.
3 апреля Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Председателем наблюдательного совета фонда был назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а председателем фонда – президент компании «Колмар», супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева. Она же назначена на должность председателя правления фонда.
О создании такого фонда глава государства объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию. Путин говорил, что «Защитники Отечества» займутся всем спектром поддержки ветеранов военной спецоперации и семей погибших: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д.
Работа фонда должна быть открытой и простой, отмечал тогда глава государства: «Без казенщины и бюрократии». По его словам, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который «будет в режиме реального времени» работать с ветеранами. 11 мая правительство России утвердило устав фонда «Защитники Отечества».
Ранее стало известно, что из резервного фонда правительства было выделено 1,314 млрд руб. на финансирование работы фонда «Защитники Отечества» в этом году. Распоряжение о выделении гранта в форме субсидий подписал 13 июня премьер-министр Михаил Мишустин. Эти средства идут на обеспечение функционирования организации и ее уставной деятельности. По сути, речь идет о первом этапе финансирования. Он требуется для того, чтобы организация начала свою работу.
В конце мая Цивилева заявляла, что на первом этапе «Защитники Отечества» будут заниматься только ветеранами специальной военной операции, но в будущем фонд планирует помогать всем ветеранам, начиная с Великой Отечественной войны. Тогда она отмечала, что остро стоит вопрос с получением удостоверения ветерана боевых действий. По ее словам, уже готовится порядок упрощенного получения этого документа, который не потребует дополнительного сбора документов.
«Выдачей документов будут заниматься органы власти новых субъектов РФ, чтобы ветераны и семьи погибших защитников смогли как можно быстрее воспользоваться социальными гарантиями и льготами. Считаю вопрос принятия такого порядка приоритетным», – уточняла Цивилева.