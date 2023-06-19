Фонд «Защитники Отечества» распределил выделенные правительством 1,314 млрд рублей

Из финансово-экономического обоснования к документу, который подписал Мишустин («Ведомости» ознакомились с ФЭО), следует, что еще 21 апреля набсовет «Защитников Отечества» обсуждал финансирование на 2023 г., в частности на период с 1 июня (когда начали функционировать его отделения в регионах) до 31 августа. В тексте сказано, что набсовет фонда рассматривал вопрос о финансировании в объеме 1,314 млрд руб.