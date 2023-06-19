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Фонд «Защитники Отечества» распределил выделенные правительством 1,314 млрд рублей

Большая часть расходов связана с организацией работы фонда и зарплатами сотрудников
Анастасия Майер
Виталий Невар / РИА Новости

На минувшей неделе из резервного фонда правительства было выделено 1,314 млрд руб. на финансирование работы фонда помощи участникам боевых действий «Защитники Отечества» в этом году. Распоряжение о выделении гранта в форме субсидий подписал 13 июня премьер-министр Михаил Мишустин. Эти средства идут на обеспечение функционирования организации и ее уставной деятельности.

По сути, речь идет о первом этапе финансирования. Он требуется для того, чтобы организация начала свою работу.

Из финансово-экономического обоснования к документу, который подписал Мишустин («Ведомости» ознакомились с ФЭО), следует, что еще 21 апреля набсовет «Защитников Отечества» обсуждал финансирование на 2023 г., в частности на период с 1 июня (когда начали функционировать его отделения в регионах) до 31 августа. В тексте сказано, что набсовет фонда рассматривал вопрос о финансировании в объеме 1,314 млрд руб.

Самой существенной статьей расходов, судя по всему, будут траты на сотрудников «Защитников Отечества» (включая тех, кто будет работать с ветеранами) – 1,085 млрд руб. В эту сумму входят расходы на оплату труда с начислениями (818,8 млн руб.), в том числе для центрального аппарата фонда – 76,2 млн руб., филиалов – 179,7 млн руб., а также социальных координаторов – 562,9 млн руб.

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Именно координаторы должны по задумке инициаторов создания фонда заниматься адресным сопровождением ветеранов. На их обучение в бюджете ближайших трех месяцев решили заложить 189,1 млн руб., следует из этого документа.

На реализацию дополнительных общественно значимых проектов и оплату услуг по оказанию психологической помощи предназначено 15 млн и 25 млн руб. соответственно. Еще 202,5 млн руб. выделено на содержание центрального офиса и филиальной сети («Ведомости» писали, как офисы открываются к 1 июня), 44,3 млн руб. – на формирование информационной инфраструктуры.

20 млн руб. пойдет на командировочные расходы сотрудников фонда (без указания, чьи именно).

Выделенная фонду субсидия может быть направлена на финансирование организационных расходов и уставной деятельности (комплексной помощи ветеранам специальной военной операции и членам семей погибших героев, включая их персональное сопровождение), сказал «Ведомостям» представитель Минтруда. Это ведомство осуществляет контроль за расходованием средств и должно будет представить отчет в Белый дом.

Контроль за эффективностью и целевым расходованием средств будет осуществляться Минтрудом на основании регулярной ежеквартальной отчетности в соответствии с соглашением с фондом о выделении средств, которое будет подписано в ближайшее время, добавил представитель ведомства. Также «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства.

О создании фонда 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин. Соответствующий указ президент подписал 3 апреля, 11 мая правительство утвердило устав организации.

«Защитники Отечества» займутся всем спектром поддержки: психологической, медицинской помощью, помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д., говорил президент. Работа фонда должна быть открытой и простой, отмечал Путин в послании: «Без казенщины и бюрократии». Персональный соцработник-координатор «будет в режиме реального времени» работать с каждым ветераном.

Руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов пояснил «Ведомостям», что финансирование из бюджета «достаточно жестко» регламентировано. Финансирование фондов определено в ст. 78.1 Бюджетного кодекса.

Средства, которые расходуются фондами, попадают под внешний государственный контроль и действие закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Практика выделения таких средств, отмечает Климанов, не была распространенной еще 10 лет назад, хотя были исключения – к примеру, оргкомитет Олимпиады в Сочи тоже действовал как автономная некоммерческая организация.

Позже эта практика стала более популярной. «Очевидно, что фонд [«Защитники Отечества»] только создается и значительное число средств будет расходоваться на формирование структуры фонда, наем работников, аренду помещений и другие организационно-финансовые вопросы», – отметил Климанов.

Таким инициативам проще и удобнее функционировать в виде АНО или фондов. Это упрощает многие бюрократические процедуры, как и возможность привлекать и внебюджетные средства, добавил он.

Фонд будет выполнять роль «единого окна», через которое участники спецоперации и члены их семей смогут получить помощь по преодолению разных бюрократических барьеров, указал политолог Александр Немцев. В перспективе фонд могут наделить рядом новых полномочий, но только после формирования устойчивой штатной структуры, заключил Немцев.

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