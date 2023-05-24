В регионах начали помогать участникам спецоперации, не дождавшись принятия специального закона

В регионах начали помогать участникам спецоперации, не дождавшись принятия специального законаПоправки о праве муниципалитетов поддерживать военных предлагали в правительстве
Регионам и органам местного самоуправления не понадобились изменения в федеральное законодательство для оказания помощи участникам спецоперации и их семьям. Как заметили «Ведомости», во всех субъектах РФ уже организованы меры соцподдержки.
23 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета в Госдуме поручил Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития подготовить предложения о внесении законодательных изменений, предусматривающих наделение органов местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки и помощи семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации. Срок исполнения поручения – 17 мая. «Ведомости» направили запрос в правительство России.
Впрочем, изменений, которые планировались, может и не потребоваться. У муниципалитетов сейчас достаточно полномочий для оказания помощи участникам спецоперации и их семьям, проблема только в разных финансовых возможностях, говорит сенатор, бывший руководитель Всероссийского совета местного самоуправления Вячеслав Тимченко. По его мнению, правительство России может содействовать оказанию муниципалитетами помощи и без разработки законодательных изменений.
В регионах не видят проблем в отсутствии законодательной базы для помощи участникам спецоперации и их семьям. «Пока решаем все», – сказал «Ведомостям» вице-губернатор Ярославской области Андрей Колядин. Региональная и муниципальная помощь военнослужащим в Вологодской области в целом оказывается на основании локальных нормативно-правовых актов, сообщил «Ведомостям» собеседник в региональном правительстве.
Действующего федерального законодательства достаточно для организации помощи на региональном и муниципальном уровнях, сказал «Ведомостям» губернатор Новгородской области Андрей Никитин. «Единственный вопрос – это различные просьбы семей, выходящие за рамки законодательства. Например, починить крышу родителям в доме, сделать ремонт. Их мы решаем за счет внебюджетных средств и средств благотворителей», – пояснил он.
Еще 14 февраля первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко призывал руководителей муниципалитетов включиться в работу по поддержке семей участников спецоперации. Президент РФ Владимир Путин 20 апреля на заседании президентского совета по развитию местного самоуправления призывал органы местного самоуправления «знать нужды и потребности каждой такой семьи» и «оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жен, родителей».
Президент заметил, что в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» во всех регионах организованы муниципальные штабы, которые «обеспечивают сотрудничество органов местного самоуправления и волонтерских организаций, которые вносят большой вклад в поддержку военнослужащих и их семей».
Сегодня речь идет как о выстраивании стандарта мер социальной поддержки семей участников спецоперации в регионах, так и об обеспечении полномочий, необходимых муниципалитетам для реализации востребованной помощи на местах, говорит заместитель секретаря генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.
3 апреля по поручению Путина был создан фонд «Защитники Отечества», помогающий ветеранам боевых действий в зоне спецоперации, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик, участвовавших в конфликте с 2014 г., и членам их семей. Региональные филиалы фонда начнут работать 1 июня, сообщал 21 апреля руководитель наблюдательного совета «Защитников Отечества» Кириенко.
Политолог Алексей Макаркин считает, что разработать единые правила поддержки семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, сложно для всех регионов, поскольку ситуация в Белгородской области отличается от ситуации в Сибири или на Дальнем Востоке. Кроме того, он обратил внимание на фактор персональной ответственности губернаторов в этом вопросе, «который может действовать лучше любого закона».