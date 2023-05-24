В регионах начали помогать участникам спецоперации, не дождавшись принятия специального закона

Впрочем, изменений, которые планировались, может и не потребоваться. У муниципалитетов сейчас достаточно полномочий для оказания помощи участникам спецоперации и их семьям, проблема только в разных финансовых возможностях, говорит сенатор, бывший руководитель Всероссийского совета местного самоуправления Вячеслав Тимченко. По его мнению, правительство России может содействовать оказанию муниципалитетами помощи и без разработки законодательных изменений.