В регионах запустят систему сопровождения детей участников спецоперации

Участие близкого человека в боевых действиях – это стресс для ребенка любого возраста, отмечает детский психолог Александра Бугаева. По ее словам, в таких семьях у ребенка могут возникнуть повышение тревоги, нарушение сна, поведения, а также потеря интереса к учебе. Наложение стресса на возрастной кризис может только усугубить ситуацию. «Помощь и поддержка взрослых необходима для понимания того, что ты не один. Тревога и страх отнимают много энергии. Это приводит к апатии и потере интереса к увлечениям. Сама возможность рассказать о своих эмоциях и чувствах целительна», – добавила эксперт.