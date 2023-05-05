В регионах запустят систему сопровождения детей участников спецоперации

В регионах запустят систему сопровождения детей участников спецоперацииОна предполагает создание сети кураторов из числа педагогов и психологов для каждого ребенка
С начала нового учебного года в Кабардино-Балкарии запускается в пробном режиме проект «Дети героев». Главная задача проекта – создание системы постоянного комплексного сопровождения, оценки состояния, а также поддержки детей участников спецоперации. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к руководству республики. Проект также поддержала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.
Проект предполагает закрепление за детьми кураторов, готовых оказать помощь и осуществлять мониторинг их состояния в целях «своевременного купирования рисков». Кураторами станут педагоги, молодежные активисты и психологи. Их работу будут сопровождать социальные и медицинские работники. Собеседник издания также уточнил, что авторы проекта собираются оказывать помощь матерям и другим близким родственникам детей для нормализации ситуации в семье в случае возникновения «сложных ситуаций».
Для реализации проекта планируется создать инфраструктуру поддержки, в том числе офис, телефон доверия, информационный портал, а также систему информирования о возможностях для детей и событиях. С начала учебного года они запускаются в тестовом формате. На уровне руководства региона действует рабочая группа во главе с руководителем администрации главы республики, на уровне муниципальных образований проект координируют главы и заместители глав местных администраций, добавил собеседник.
Одна из задач – сделать так, чтобы дети были «под присмотром», а любые проблемы, которые у них возникают, вовремя замечались, отмечает он. Первые итоги проекта подведут зимой 2023–2024 гг.
Проект «Дети героев» дополнит инициативу президента по созданию государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества», пояснил «Ведомостям» глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. По его словам, дети в таких семьях «как никто нуждаются в бережном отношении» и поддержке со стороны общества. «Они не должны оказаться один на один со своими проблемами, потому что их отцы с оружием в руках защищают наше Отечество, и уверены, что мы поддержим их семьи. Это была единственная просьба каждого из наших ребят – воинов, с которыми я не раз встречался», – добавил он.
Львова-Белова заявила «Ведомостям», что семьям участников спецоперации нужна психологическая поддержка, а также помощь по решению разных бытовых проблем. «Важно, что коллеги вводят индивидуальное кураторство для каждого ребенка и создают институт психологов-координаторов. Это означает, что помощь придет вовремя и потенциально сложные ситуации будут разрешены на ранних стадиях», – добавила она.
Участие близкого человека в боевых действиях – это стресс для ребенка любого возраста, отмечает детский психолог Александра Бугаева. По ее словам, в таких семьях у ребенка могут возникнуть повышение тревоги, нарушение сна, поведения, а также потеря интереса к учебе. Наложение стресса на возрастной кризис может только усугубить ситуацию. «Помощь и поддержка взрослых необходима для понимания того, что ты не один. Тревога и страх отнимают много энергии. Это приводит к апатии и потере интереса к увлечениям. Сама возможность рассказать о своих эмоциях и чувствах целительна», – добавила эксперт.
Клинический психолог Илья Гавин считает, что такие инициативы будут полезны в случае применения доказательно-диагностических методик, включая когнитивно-поведенческую терапию. У человека с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), который вернулся из зоны боевых действий, может наблюдаться в том числе изменение личности, аддиктивное поведение или эмоциональная дизрегуляция. «Все это не может не отражаться на детях. Идеальный вариант лечения человека с ПТСР – это не только личная и медикаментозная, но и семейная терапия, в ходе которой детям объясняют поведение родителя», – отмечает Гарин.
Идея собирать таких детей в специальных проектах позволит им почувствовать свое «неодиночество», а взрослым – оказать им поддержку и предупредить вероятностное развитие невротических реакций и поведенческих нарушений, добавила заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа Любовь Григорович.