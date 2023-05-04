Дети добровольцев получат преференции при зачислении в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря

Ведущий эксперт Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Анна Вавилова полагает, что описанная инициатива позволит расширить возможности выбора для детей из семей добровольцев. При этом речь не идет о том, чтобы создавать новые места, а о том, как распределять имеющиеся. Все дети так или иначе получают место в школе, оно уже профинансировано. «В данном случае вопрос не в очередях. Но всегда стоит вопрос выбора конкретной школы или сада. Можно ли зачислить ребенка в самую удобную или в ту, где есть место? И тут действительно подобная гарантия помогла бы семьям добровольцев», – добавила она.