Дети добровольцев получат преференции при зачислении в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря

Дети добровольцев получат преференции при зачислении в школы, детсады и летние оздоровительные лагеряСейчас такое право есть у российских военнослужащих
Члены рабочей группы по вопросам спецоперации внесли в Госдуму законопроект, по которому дети всех бойцов получат право на первоочередное зачисление в школы, детские сады и летние оздоровительные лагеря. Среди его авторов руководитель группы и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, а также главы всех фракций – Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Алексей Нечаев («Новые люди»).
«Сейчас право на первоочередное зачисление есть только у семей военнослужащих. Дети добровольцев остаются за рамками этого регулирования. И это противоречит концепции предоставления льгот и гарантий на общих для всех участников спецоперации и членов их семей условиях, о которой мы недавно [24 апреля] говорили с президентом», – написал в своем Telegram-канале Турчак.
Авторы законопроекта также предложили распространить это первоочередное право на детей военных и добровольцев, которые погибли в ходе спецоперации, а также на усыновленных (удочеренных) и находящихся под опекой или попечительством детей. «При гибели военнослужащего данная льгота снималась с его детей – хотя очевидно, что о них государство должно позаботиться в первую очередь», – добавил Турчак.
Один из авторов инициативы – глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия») считает, что люди, которые принимают решение защищать родину, должны быть уверены в защите своей семьи со стороны государства. «Подходы к мерам поддержки должны быть одинаковыми», – отметила она. Депутаты получали обращения от родственников погибших военных, от добровольцев, которые обращали внимание на существующий законодательный пробел, отмечает зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»). По ее словам, работа над совершенствованием закона шла параллельно с точечной помощью детям из таких семей с устройством в детские сады, школы, летние оздоровительные лагеря.
Правом на первоочередное зачисление в школы или детские сады уже сейчас обладают, в частности, дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту или уволенных с нее при достижении предельного возраста пребывания, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, говорит юрист бюро адвокатов «Де-юре» Семен Гараян. Это право также распространяется на детей сотрудников полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов.
Для того чтобы реализовать законопроект и предоставить детям добровольцев все вышеперечисленные льготы, необходимо будет в первую очередь внести изменения в ФЗ «О статусе военнослужащих», а именно в пункт о добровольческих формированиях, заключил Гараян. Согласно ему, добровольческие формирования могут создаваться только Минобороны РФ по решению президента. При этом 18 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что ЧВК «Вагнер» в статусе негосударственного вооруженного формирования относится к добровольческим.
Ведущий эксперт Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Анна Вавилова полагает, что описанная инициатива позволит расширить возможности выбора для детей из семей добровольцев. При этом речь не идет о том, чтобы создавать новые места, а о том, как распределять имеющиеся. Все дети так или иначе получают место в школе, оно уже профинансировано. «В данном случае вопрос не в очередях. Но всегда стоит вопрос выбора конкретной школы или сада. Можно ли зачислить ребенка в самую удобную или в ту, где есть место? И тут действительно подобная гарантия помогла бы семьям добровольцев», – добавила она.
«Российское законодательство совершенствуется, чтобы уравнять военнослужащих и добровольцев в защите их прав, потому что они выполняют одну и ту же задачу в ходе спецоперации», – говорит политолог Александр Немцев. Законодательная база в этом направлении будет развиваться дальше: в ближайшее время может появиться законопроект о добровольцах и военных компаниях, полагает он.