В России появится сайт закупок лекарств для участников спецоперации

Публикация данных о закупках, которые можно будет видеть, анализировать и контролировать - это положительный шаг, говорит Белов. Тем не менее, из текущего проекта пока непонятно, какая именно информация будет предоставляться. Если это будут договоры и общие описания предметов закупок, - смысла в этом не будет, продолжил он. То есть должно быть четко прописано, что и за сколько закупили, резюмировал Белов. Ранее собеседник «Ведомостей», близкий к фонду, говорил, что система закупок должна предполагать адресные закупки под нужды конкретных ветеранов, и на это направлена его деятельность.