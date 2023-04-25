В России появится сайт закупок лекарств для участников спецоперации

В России появится сайт закупок лекарств для участников спецоперацииЕго оператором будет фонд «Защитники Отечества»
Фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» станет оператором сайта о закупках лекарств, медизделий, средств реабилитации, а также работ и услуг по адаптации жилья вернувшихся с фронта военнослужащих. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который регламентирует правила ведения такого ресурса. Его разработчик – Минздрав России.
Новый ресурс требуется для того, чтобы обеспечивать участников военных действий лекарствами и другими товарами и услугами при помощи дополнительных «финансовых механизмов», следует из текста проекта. В списке закупаемой продукции, в частности, есть препараты и медизделия, не зарегистрированные в России, а также средства реабилитации, перечень которых утверждает попечительский совет фонда. В их числе, например, высокофункциональные протезы.
Сайт будет содержать информацию о закупках, включая реквизиты договоров на их осуществление, а пользователями ресурса станут фонд и Минтруд, говорится в документе. Там же сказано, что сайт будет создан за счет средств грантов в форме субсидий, предоставляемых фонду «Защитники Отечества» из федерального бюджета. Постановление с правилами ведения сайта закупок для нужд участников спецоперации должно вступить в силу 3 июня 2023 г., согласно тексту проекта.
Кто будет получать поддержку
- Ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 г., на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 г.
- Уволенные с военной службы, а также те, кто принимал участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 г.
Создание подобного ресурса нельзя назвать уходом от 44-ФЗ «О контрактной системе» (закон о госзакупках. – «Ведомости»), говорит эксперт сервиса «Контур.Торги» в сфере закупок Ксения Петрофанова. Сайт, по ее мнению, будет выполнять информационную функцию, обеспечивая таким образом большую прозрачность закупок медицинских товаров. Госзакупки на новых территориях регулируются постановлением правительства РФ № 2559. В пояснительной записке к проекту говорится, что его принятие «не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных актов законодательства РФ», уточнила она.
Из текста проекта постановления прямо не следует, что фонд будет закупать товары и услуги вне 44-ФЗ, сказал генеральный директор компании “Ценовые и контрактные решения” Вячеслав Белов. Это можно расценивать двояко: с одной стороны, государственный фонд можно сделать субъектом 44-ФЗ, с другой стороны, создание отдельного ресурса с публикацией информации об индивидуальных предметах закупок может означать, что он будет работать без 44-ФЗ, сказал он.
Публикация данных о закупках, которые можно будет видеть, анализировать и контролировать - это положительный шаг, говорит Белов. Тем не менее, из текущего проекта пока непонятно, какая именно информация будет предоставляться. Если это будут договоры и общие описания предметов закупок, - смысла в этом не будет, продолжил он. То есть должно быть четко прописано, что и за сколько закупили, резюмировал Белов. Ранее собеседник «Ведомостей», близкий к фонду, говорил, что система закупок должна предполагать адресные закупки под нужды конкретных ветеранов, и на это направлена его деятельность.
Что такое фонд «Защитники Отечества»?
4 апреля президент подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации. Он займется оказанием помощи участникам боевых действий в Донбассе с 2014 г., а также членам их семей. Председателем фонда назначена супруга губернатора Кузбасса Анна Цивилева, главой набсовета первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Фонд аккумулирует различные вопросы поддержки: от реабилитации и закупки лекарств, в том числе не зарегистрированных в РФ, до помощи с льготами и трудоустройством.
3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Фонд займется оказанием помощи участникам боевых действий в Донбассе с 2014 г., а также членам их семей. Новую организацию в качестве председателя фонда возглавляет супруга губернатора Кузбасса Анна Цивилева. Главой набсовета стал Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя администрации президента, курирующий в Кремле внутреннюю политику, а также работающий с новыми территориями.
Создание отдельной организации, которая будет финансировать и организовывать оказание медицинской и реабилитационной помощи участникам спецоперации, – это политическое решение, говорит директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. Оно демонстрирует важность возвращения пострадавших во время боевых действий людей к активной экономической и социальной жизни. По словам Шишкина, с функцией закупок справился бы и Минздрав, но передача ее специальному фонду дает больше гарантий, что работа будет выполнена должным образом – так, как этого ожидает политическое руководство страны.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав и Минтруд.