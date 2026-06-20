Кравцов: новый стандарт обучения в старших классах вступит в силу в 2027 году

«Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», – заявил Кравцов (цитата по «РИА Новости». По новым правилам школьники смогут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Сейчас обязательно изучение двух предметов на углубленном уровне. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов.