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Кравцов: новый стандарт обучения в старших классах вступит в силу в 2027 году

Ведомости

Минпросвещения России с 1 сентября 2027 г. введет обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», – заявил Кравцов (цитата по «РИА Новости». По новым правилам школьники смогут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Сейчас обязательно изучение двух предметов на углубленном уровне. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов.

Проект нового стандарта планируют утвердить в июле. Желающие углубленно изучать предметы сохранят возможность выбора профилей, внутри которых можно будет создавать специализированные классы: медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие. Кроме того, стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете, что гарантирует практико-ориентированный характер обучения во всех школах .

С 1 сентября 2026/27 учебного года в российских школах начнут использовать единые учебники по русскому языку и литературе. Соответствующие пособия для 10–11-х классов уже переданы на экспертизу в Минпросвещения.

В мае глава Минпросвещения сообщил, что с 1 сентября в школах появится профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленного изучения информатики.

В марте Минпросвещения разработало проект нового стандарта для 10–11-х классов, который также предусматривал возможность не выбирать профильные предметы и изучать все на базовом уровне.

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