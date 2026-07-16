ЕР рассматривает жалобы родителей на отказ зачислить школьников в 10 класс

«У нас в этом году было уже 10 обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей – выпускников девятых классов в 10-е по разным причинам. Позиция «Единой России»: при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование», – отметила она.