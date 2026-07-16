ЕР рассматривает жалобы родителей на отказ зачислить школьников в 10 класс
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка рассматривает жалобы родителей, детей которых незаконно отказываются зачислять в 10 класс, сообщила РАПСИ детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
«У нас в этом году было уже 10 обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей – выпускников девятых классов в 10-е по разным причинам. Позиция «Единой России»: при наличии сданных ОГЭ и полученного аттестата это является нарушением конституционного права на образование», – отметила она.
По словам Львовой-Беловой, отказ возможен, только если в школе нет свободных мест. При этом в такой ситуации родители могут обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию.
Детский омбудсмен рассказала, что аппарат при рассмотрении жалоб направляет запросы в профильные ведомства. Она привела в пример помощь семье из Татарстана: ребенка зачислили в 10 класс гимназии по итогам необходимых проверок. Львова-Белова обратила внимание, что важно заранее предупреждать родителей и детей о возможности таких ситуаций, так как семьи оказываются к ним не готовы.
14 июля Минпросвещения РФ напомнило, что школа имеет право отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест. Отмечалось, что родители ребенка при этом могут устроить его в другое учебное заведение. Школа также вправе отдельно организовать индивидуальный отбор для поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения.