Новый генеральным директором Armani стал Джузеппе Марсоцчи

Марсоцчи родился в Турине 20 декабря 1963 г. Работает в сфере моды и предметов роскоши 35 лет, 23 из которых – в Armani Group. С 2019 г. занимал должность заместителя управляющего директора и глобального коммерческого директора. До этого занимал различные должности в туринской GFT Group, Valentino, Dior, Ungaro, Stone Island. Перед переходом в Armani проработал в Fila Sport (HDP Group) в качестве руководителя отдела международного развития бизнеса.