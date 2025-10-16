Новый генеральным директором Armani стал Джузеппе Марсоцчи
Генеральным директором Armani Group стал Джузеппе Марсоцчи. Об этом со ссылкой на заявление сообщило издание WWD. Назначение последовало за смертью итальянского модельера Джорджо Армани в прошлом месяце.
Решение было принято советом директоров единогласно. Одновременно с назначением он вошел в совет директоров. По предложению фонда Armani он будет подчиняться совету директоров под председательством Панталео дель Орко, а Сильвана Армани (племянница Джорджо Армани) будет назначена вице-президентом группы.
Марсоцчи родился в Турине 20 декабря 1963 г. Работает в сфере моды и предметов роскоши 35 лет, 23 из которых – в Armani Group. С 2019 г. занимал должность заместителя управляющего директора и глобального коммерческого директора. До этого занимал различные должности в туринской GFT Group, Valentino, Dior, Ungaro, Stone Island. Перед переходом в Armani проработал в Fila Sport (HDP Group) в качестве руководителя отдела международного развития бизнеса.
Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. Armani Group сообщила, что он «мирно скончался в окружении близких». По данным Corriere della Sera, несколько недель назад модельер был госпитализирован с легочной инфекцией. Болезнь также стала причиной отсутствия модельера на показе его коллекции в июне.
12 сентября La Repubblica со ссылкой на завещание Армани писало, что марка Giorgio Armani перейдет одноименному фонду, который создал модельер около 10 лет назад. Управлять им будут его соратник Панталео дель Орко и племянники.