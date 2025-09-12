Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Марку Giorgio Armani унаследовал фонд близких модельера

Ведомости

Марка Giorgio Armani перейдет одноименному фонду, который создал итальянский модельер Джорджо Армани около 10 лет назад. Управлять им будут его соратник Панталео делль Орко и племянники, цитирует La Repubblica завещания.

По данным издания, делль Орко принадлежит 40% права голоса в компании, 30% – фонду и по 15% – одной из дочерей брата Серджо и сыну сестры Розанны. Акционерами без права голоса останутся сестра и вторая дочь брата. Все племянники работали в компании Армани и занимались разными направлениями ее деятельности.  У Армани не было детей.

4 сентября Армани умер в возрасте 91 года. Armani Group сообщила, что он «мирно скончался в окружении близких». По данным Corriere della Sera, несколько недель назад модельер был госпитализирован с легочной инфекцией. Из-за болезни Армани не присутствовал на показе его коллекции в июне.

Прощание с модельером прошло в Милане 6 и 7 сентября. Сообщалось, что Армани похоронят в поселении Ривальта вблизи города Пьяченца. В семейной усыпальнице похоронены его отец, мать и брат.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её