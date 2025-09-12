Марку Giorgio Armani унаследовал фонд близких модельера
Марка Giorgio Armani перейдет одноименному фонду, который создал итальянский модельер Джорджо Армани около 10 лет назад. Управлять им будут его соратник Панталео делль Орко и племянники, цитирует La Repubblica завещания.
По данным издания, делль Орко принадлежит 40% права голоса в компании, 30% – фонду и по 15% – одной из дочерей брата Серджо и сыну сестры Розанны. Акционерами без права голоса останутся сестра и вторая дочь брата. Все племянники работали в компании Армани и занимались разными направлениями ее деятельности. У Армани не было детей.
4 сентября Армани умер в возрасте 91 года. Armani Group сообщила, что он «мирно скончался в окружении близких». По данным Corriere della Sera, несколько недель назад модельер был госпитализирован с легочной инфекцией. Из-за болезни Армани не присутствовал на показе его коллекции в июне.
Прощание с модельером прошло в Милане 6 и 7 сентября. Сообщалось, что Армани похоронят в поселении Ривальта вблизи города Пьяченца. В семейной усыпальнице похоронены его отец, мать и брат.