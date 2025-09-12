Марку Giorgio Armani унаследовал фонд близких модельера

По данным издания, делль Орко принадлежит 40% права голоса в компании, 30% – фонду и по 15% – одной из дочерей брата Серджо и сыну сестры Розанны. Акционерами без права голоса останутся сестра и вторая дочь брата. Все племянники работали в компании Армани и занимались разными направлениями ее деятельности. У Армани не было детей.