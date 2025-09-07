Модельера Армани похоронят в семейном склепе под Пьяченцей
Итальянского модельера Джорджо Армани, скончавшегося в возрасте 91 года, похоронят в поселении Ривальта вблизи города Пьяченца. В семейной усыпальнице похоронены также его отец, мать и брат, пишет Liberta.
Указывается, что Армани перед смертью просил похоронить его с родными. По данным издания, церемония будет проходить по приглашениям в церкви Сан-Мартино, которая способна вместить не более 20 человек.
Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. Armani Group сообщила, что он «мирно скончался в окружении близких». По данным Corriere della Sera, несколько недель назад Армани был госпитализирован с легочной инфекцией. Из-за болезни он не присутствовал на показе его коллекции в июне.
Прощание с модельером проходит в Милане 6 и 7 сентября. Похороны, как хотел сам покойный, пройдут в закрытом формате.