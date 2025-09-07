Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Модельера Армани похоронят в семейном склепе под Пьяченцей

Ведомости

Итальянского модельера Джорджо Армани, скончавшегося в возрасте 91 года, похоронят в поселении Ривальта вблизи города Пьяченца. В семейной усыпальнице похоронены также его отец, мать и брат, пишет Liberta.

Указывается, что Армани перед смертью просил похоронить его с родными. По данным издания, церемония будет проходить по приглашениям в церкви Сан-Мартино, которая способна вместить не более 20 человек.

Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. Armani Group сообщила, что он «мирно скончался в окружении близких». По данным Corriere della Sera, несколько недель назад Армани был госпитализирован с легочной инфекцией. Из-за болезни он не присутствовал на показе его коллекции в июне.

Прощание с модельером проходит в Милане 6 и 7 сентября. Похороны, как хотел сам покойный, пройдут в закрытом формате.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь