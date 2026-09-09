Трамп поручил исключить канадские товары из госзакупок США на $50 млрд в год
Президент США Дональд Трамп поручил административно-бюджетному управлению и управлению торгового представителя США исключить товары канадского происхождения из списка госзакупок Соединенных Штатов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Канада годами обворовывала нас, но многие не знают, что правительство Канады, включая власти канадских провинций, запретило американским малым предприятиям и компаниям участвовать в государственных закупках. И это несмотря на то, что Канада имеет широкий доступ к огромному рынку государственных закупок в США, в том числе в наших штатах», – говорится в сообщении.
По словам Трампа, меры будут действовать до тех, пор пока Канада «не восстановит полную и справедливую взаимность в отношении американских фермеров и компаний». Также американский лидер добавил, что страна производит товары только благодаря договорам с предыдущими президентами США.
Отмечается, что план государственных закупок предполагает покупку канадских товаров на $50 млрд в год.
В августе Соединенные Штаты ввели 50%-ные пошлины на канадские товары на сумму около $20 млрд (объем годовых поставок). В ответ на действия США премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава примет зеркальные меры и введет пошлины с 8 сентября. Пошлины составят от 15 до 50% и распространятся на товары, общая сумма которых составляет $27,6 млрд.
7 сентября Трамп заявлял, что в Соединенных Штатах не должны продаваться канадские самолеты Bombardier. Как отметил американский лидер, Канада «живет за счет американских покупателей» и получает 50% дохода от США.