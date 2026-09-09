Трамп поручил исключить канадские товары из госзакупок США на $50 млрд в год

«Канада годами обворовывала нас, но многие не знают, что правительство Канады, включая власти канадских провинций, запретило американским малым предприятиям и компаниям участвовать в государственных закупках. И это несмотря на то, что Канада имеет широкий доступ к огромному рынку государственных закупок в США, в том числе в наших штатах», – говорится в сообщении.