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Трамп поручил исключить канадские товары из госзакупок США на $50 млрд в год

Анна Суслова

Президент США Дональд Трамп поручил административно-бюджетному управлению и управлению торгового представителя США исключить товары канадского происхождения из списка госзакупок Соединенных Штатов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Канада годами обворовывала нас, но многие не знают, что правительство Канады, включая власти канадских провинций, запретило американским малым предприятиям и компаниям участвовать в государственных закупках. И это несмотря на то, что Канада имеет широкий доступ к огромному рынку государственных закупок в США, в том числе в наших штатах», – говорится в сообщении.

По словам Трампа, меры будут действовать до тех, пор пока Канада «не восстановит полную и справедливую взаимность в отношении американских фермеров и компаний». Также американский лидер добавил, что страна производит товары только благодаря договорам с предыдущими президентами США.

Отмечается, что план государственных закупок предполагает покупку канадских товаров на $50 млрд в год.

В августе Соединенные Штаты ввели 50%-ные пошлины на канадские товары на сумму около $20 млрд (объем годовых поставок). В ответ на действия США премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава примет зеркальные меры и введет пошлины с 8 сентября. Пошлины составят от 15 до 50% и распространятся на товары, общая сумма которых составляет $27,6 млрд.

7 сентября Трамп заявлял, что в Соединенных Штатах не должны продаваться канадские самолеты Bombardier. Как отметил американский лидер, Канада «живет за счет американских покупателей» и получает 50%  дохода от США.

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