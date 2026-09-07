Трамп призвал остановить продажу канадских самолетов Bombardier в США

Bombardier – канадская компания, основанная в 1942 г. В 1986 г., после поглощения Canadair, она вошла в авиационную индустрию, став крупным производителем самолетов. В 2020–2021 гг. компания продала подразделения коммерческих самолетов и железнодорожного транспорта, сконцентрировавшись на бизнес-авиации. В настоящее время Bombardier выпускает частные самолеты под брендами Challenger и Global, включая модели Global 7500 и Global 8000. В ее глобальном парке около 4 900 самолетов, а штат сотрудников превышает 18 000 человек.