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Трамп призвал остановить продажу канадских самолетов Bombardier в США

Анна Суслова
MARTIAL TREZZINI / TASS
MARTIAL TREZZINI / TASS

Канадские самолеты Bombardier не должны продаваться в Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп.

«Нет продажам Bombardier в Соединенных Штатах. Их продукция недостаточно хороша», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что Канада «живет за счет американских покупателей», а 50% дохода страны поступает из США. Кроме того, он отметил, что Оттава ведет себя «несправедливо» и «нечестно», блокируя работу американских банков и компаний на территории Канады. Также Трамп призвал приобретать самолеты американского производства и пользоваться местными авиакомпаниями.

В августе Соединенные Штаты ввели 50%-ные пошлины на канадские товары на сумму около $20 млрд (объем годовых поставок). В список вошли автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь. В свою очередь премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава ответит зеркальными мерами. Пошлины планируют ввести с 8 сентября. Они затронут сталь, молочную продукцию, бытовую технику и др.

Как отмечает Bloomberg, подобная торговая война может привести к росту цен и сокращению рабочих мест в обеих странах. Несмотря на более сильную экономику США, американский бизнес все равно рискует понести значительные потери из-за тесно связанных производственных цепочек двух стран.

7 сентября Трамп опубликовал в Truth Social карту с рядом стран в цветах американского флага; в частности, в цвет американского флага была окрашена территория Канады.

Bombardier – канадская компания, основанная в 1942 г. В 1986 г., после поглощения Canadair, она вошла в авиационную индустрию, став крупным производителем самолетов. В 2020–2021 гг. компания продала подразделения коммерческих самолетов и железнодорожного транспорта, сконцентрировавшись на бизнес-авиации. В настоящее время Bombardier выпускает частные самолеты под брендами Challenger и Global, включая модели Global 7500 и Global 8000. В ее глобальном парке около 4 900 самолетов, а штат сотрудников превышает 18 000 человек.

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