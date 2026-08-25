Bloomberg: торговая война между США и Канадой не имеет никакого разумного смысла
Торговые отношения США и Канады оказались на грани серьезного кризиса после срыва переговоров и введения Вашингтоном новых пошлин в размере 50% на сотни канадских товаров, пишет Bloomberg. Одни из самых тесных торговых отношений в мире вот-вот рухнут, что обойдется обеим странам в огромные суммы – и без каких-либо понятных причин.
Стороны по-разному объясняют провал переговоров. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что США в последний момент выдвинули неприемлемые требования, которые могли ограничить суверенитет страны и нанести ущерб ключевым отраслям. По данным Bloomberg, среди них были ограничения, связанные с защитой французского языка, торговыми соглашениями Канады с другими странами и доступом к критически важным полезным ископаемым. Торговый представитель США Джеймисон Грир, напротив, утверждал, что Оттава сама отказалась от предложений, которые были выгодны обеим сторонам.
После срыва переговоров Канада пообещала ответить на американские тарифы «доллар за доллар». Белый дом предупредил, что в случае ответных мер готов пойти на дальнейшее повышение пошлин. При этом, несмотря на возможные экономические последствия, три четверти опрошенных канадцев поддержали решение правительства отказаться от сделки на предложенных Вашингтоном условиях.
Торговая война может привести к росту цен и сокращению рабочих мест в обеих странах, отмечает Bloomberg. Хотя экономика США значительно больше канадской и способна легче перенести последствия конфликта, американский бизнес также рискует понести значительные потери из-за тесно связанных производственных цепочек двух стран. Сейчас США импортируют из Канады больше товаров, чем из Китая.
Дополнительные риски создает ситуация на финансовых рынках и рост опасений относительно долгосрочных процентных ставок. Аналитики Bloomberg считают, что дальнейшая эскалация способна вызвать цепную реакцию негативных последствий для экономики.
22 августа США ввели 50%-ные тарифы в отношении некоторых категорий канадских товаров на сумму около $20 млрд (объем годовых поставок). Это вино, мебель, молочная продукция, цемент, одежда, рыболовные снасти и хоккейное снаряжение. Эти пошлины не имеют исключений для канадских товаров даже в рамках торгового соглашения USMCA, которое защищало их последние 18 месяцев. 24 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что США с 1 января 2027 г. повысят пошлины до 50% на автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь из Канады.
Премьер-министр Канады Марк Карни, что Оттава введет ответные пошлины на некоторые американские товары: сталь, электронику и др. Изменения вступят в силу 8 сентября.