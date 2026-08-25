Bloomberg: торговая война между США и Канадой не имеет никакого разумного смысла

22 августа США ввели 50%-ные тарифы в отношении некоторых категорий канадских товаров на сумму около $20 млрд (объем годовых поставок). Это вино, мебель, молочная продукция, цемент, одежда, рыболовные снасти и хоккейное снаряжение. Эти пошлины не имеют исключений для канадских товаров даже в рамках торгового соглашения USMCA, которое защищало их последние 18 месяцев. 24 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что США с 1 января 2027 г. повысят пошлины до 50% на автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь из Канады.