Reuters: штаб-квартира Saudi Aramco сильно пострадала при атаке хуситов
Штаб-квартира нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии получила серьезные повреждения в результате атаки хуситов 13 октября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, после удара в здании начался пожар, который распространился на несколько этажей. Огонь охватил помещения с шестого по 10 этаж южного крыла здания. Верхние три этажа, где расположен офис генерального директора компании Амина Насера, получили серьезные повреждения: частично обрушился потолок, были выбиты окна и двери.
При этом работа комплекса продолжается в обычном режиме. Часть сотрудников перевели на удаленную работу, а некоторые функции перенесли в зарубежные офисы компании. Минэнерго Саудовской Аравии подтвердило, что в административном здании произошел пожар, но назвало его ограниченным, уточнил Reuters.
13 октября йеменские хуситы призвали мирных жителей и сотрудников госкомпании Saudi Aramco эвакуироваться из районов вблизи нефтяных объектов. 12 октября представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что хуситы снова нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Также он еще раз предупредил о небезопасности полетов в аэропорты Саудовской Аравии, за исключением воздушного пространства Мекки и Медины.