Reuters: штаб-квартира Saudi Aramco сильно пострадала при атаке хуситов

13 октября йеменские хуситы призвали мирных жителей и сотрудников госкомпании Saudi Aramco эвакуироваться из районов вблизи нефтяных объектов. 12 октября представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что хуситы снова нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Также он еще раз предупредил о небезопасности полетов в аэропорты Саудовской Аравии, за исключением воздушного пространства Мекки и Медины.