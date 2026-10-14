Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,507-0,45%ARSA7,34-0,94%VEON-RX77,5+2,51%IMOEX2 423,5+0,19%RTSI909,42+0,1%RGBI111,35+0,19%RGBITR767,33+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: штаб-квартира Saudi Aramco сильно пострадала при атаке хуситов

Сергей Пахомов
YAHYA ARHAB \ TASS
YAHYA ARHAB \ TASS

Штаб-квартира нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии получила серьезные повреждения в результате атаки хуситов 13 октября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, после удара в здании начался пожар, который распространился на несколько этажей. Огонь охватил помещения с шестого по 10 этаж южного крыла здания. Верхние три этажа, где расположен офис генерального директора компании Амина Насера, получили серьезные повреждения: частично обрушился потолок, были выбиты окна и двери.

При этом работа комплекса продолжается в обычном режиме. Часть сотрудников перевели на удаленную работу, а некоторые функции перенесли в зарубежные офисы компании. Минэнерго Саудовской Аравии подтвердило, что в административном здании произошел пожар, но назвало его ограниченным, уточнил Reuters.

13 октября йеменские хуситы призвали мирных жителей и сотрудников госкомпании Saudi Aramco эвакуироваться из районов вблизи нефтяных объектов. 12 октября представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что хуситы снова нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Также он еще раз предупредил о небезопасности полетов в аэропорты Саудовской Аравии, за исключением воздушного пространства Мекки и Медины.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте