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Хуситы заявили об очередном обстреле аэропорта в Эр-Рияде

Анна Суслова
Reuters
Reuters

Хуситы снова нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщил представитель йеменских хуситов Яхья Сари в Telegram-канале.

Сари добавил, что хуситы еще раз предупреждают о небезопасности полетов в аэропорты Саудовской Аравии, за исключением воздушного пространства Мекки и Медины.

В то же время агентство Reuters сообщило, что коалиция стран, которую возглавляет Саудовская Аравия, заявила, что баллистическая ракета, которая направлялась к аэропорту в Эр-Рияде, была уничтожена.

11 октября стало известно о четвертой за неделю атаке хуситов на аэропорт Эр-Рияда. При предыдущем ударе 10 октября, по данным саудовских властей, погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. После нападений работу аэропорта приостановили.

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