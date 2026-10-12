Хуситы заявили об очередном обстреле аэропорта в Эр-Рияде
Хуситы снова нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщил представитель йеменских хуситов Яхья Сари в Telegram-канале.
Сари добавил, что хуситы еще раз предупреждают о небезопасности полетов в аэропорты Саудовской Аравии, за исключением воздушного пространства Мекки и Медины.
В то же время агентство Reuters сообщило, что коалиция стран, которую возглавляет Саудовская Аравия, заявила, что баллистическая ракета, которая направлялась к аэропорту в Эр-Рияде, была уничтожена.
11 октября стало известно о четвертой за неделю атаке хуситов на аэропорт Эр-Рияда. При предыдущем ударе 10 октября, по данным саудовских властей, погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. После нападений работу аэропорта приостановили.