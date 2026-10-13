Хуситы призвали эвакуировать районы вблизи нефтяных объектов Aramco
Йеменские хуситы призвали мирных жителей и сотрудников госкомпании Saudi Aramco эвакуироваться из районов вблизи нефтяных объектов. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сари в своем Telegram-канале.
«Эти объекты являются законными целями для наших войск», – написал он.
12 октября Сари сообщил, что хуситы снова нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Также он еще раз предупреждил о небезопасности полетов в аэропорты Саудовской Аравии, за исключением воздушного пространства Мекки и Медины.
8 октября Associated Press со ссылкой на представителей хуситов писало, что движение вернуло контроль над ключевыми районами юго-западного побережья Йемена, включая Баб-эль-Мандебский пролив. Собеседники агентства уточнили, что хуситы в ходе боев также установили контроль над Дхубабом и расположенной поблизости деревней Аль-Джадид. Представитель йеменского правительства, в свою очередь, опроверг эту информацию.