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Хуситы призвали эвакуировать районы вблизи нефтяных объектов Aramco

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Йеменские хуситы призвали мирных жителей и сотрудников госкомпании Saudi Aramco эвакуироваться из районов вблизи нефтяных объектов. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сари в своем Telegram-канале.

«Эти объекты являются законными целями для наших войск», – написал он.

12 октября Сари сообщил, что хуситы снова нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Также он еще раз предупреждил о небезопасности полетов в аэропорты Саудовской Аравии, за исключением воздушного пространства Мекки и Медины.

8 октября Associated Press со ссылкой на представителей хуситов писало, что движение вернуло контроль над ключевыми районами юго-западного побережья Йемена, включая Баб-эль-Мандебский пролив. Собеседники агентства уточнили, что хуситы в ходе боев также установили контроль над Дхубабом и расположенной поблизости деревней Аль-Джадид. Представитель йеменского правительства, в свою очередь, опроверг эту информацию.

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