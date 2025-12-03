Bloomberg: Турция может открыть сухопутную границу с Арменией

22 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна проведет референдум по новой конституции после парламентских выборов 2026 г. Поправок в конституцию требует Баку в связи со статусом Нагорного Карабаха. Власти Азербайджана неоднократно требовали от Армении убрать из преамбулы основного закона упоминание Нагорного Карабаха в качестве предварительного условия для заключения мирного договора.