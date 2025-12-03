Bloomberg: Турция может открыть сухопутную границу с Арменией
Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией, которая закрыта с 1993 г., в ближайшие шесть месяцев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Такой шаг «позволит избавиться от последнего закрытого рубежа Европы времен холодной войны и откроет путь к возобновлению торговли на Кавказе».
Турция закрыла границу в 1993 г. в знак солидарности с Азербайджаном в конфликте с Арменией за Нагорный Карабах.
22 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна проведет референдум по новой конституции после парламентских выборов 2026 г. Поправок в конституцию требует Баку в связи со статусом Нагорного Карабаха. Власти Азербайджана неоднократно требовали от Армении убрать из преамбулы основного закона упоминание Нагорного Карабаха в качестве предварительного условия для заключения мирного договора.
8 августа Баку и Ереван заключили совместную декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора.
11 августа МИД Азербайджана и Армении обнародовали текст предварительного мирного соглашения между странами. Документ состоит из 17 пунктов. Стороны отказались от взаимных территориальных претензий и будут воздерживаться от применения силы и вмешательства во внутренние дела друг друга.