Референдум по новой конституции Армении может пройти после выборов 2026 года
Армения проведет референдум по новой конституции после парламентских выборов 2026 г. Об этом объявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Интерфакс».
Такой срок позволит политическим силам донести свои позиции касательно конституции до общественности, считает Пашинян. По его словам, позиция той силы, которая одержит победу на выборах и получит большинство голосов, будет иметь решающее значение при формировании проекта новой конституции.
Изменений в конституцию страны требует Баку в связи со статусом Нагорного Карабаха. Власти Азербайджана неоднократно требовали от Армении убрать из преамбулы основного закона упоминание Нагорного Карабаха в качестве предварительного условия для заключения мирного договора.
8 августа Баку и Ереван заключили совместную декларацию о мирных отношениях в Вашингтоне. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора.
Министр юстиции страны Григор Минасян говорил, что референдум по новой конституции Армении планируется провести к 2027 г.