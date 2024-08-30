Армения готова убрать из конституции Карабах, но не раньше 2027 года

Как считает политолог Артур Атаев, изменение конституции нужно и для снижения давления оппозиции на нынешние власти. В армянском обществе накопилось к ним много претензий, и работа над новой конституцией выпустит пар. Возможно, во время общественного обсуждения будет поднят вопрос о возвращении к президентской форме правления, которая имеет много сторонников в стране. Кроме того, в новой редакции закона могут внести предложения о новом административно-территориальном делении для устойчивого развития регионов, считает эксперт. По мнению Атаева, у армянских властей есть шансы добиться принятия новой конституции на референдуме, так как граждане готовы к изменениям.