Армения готова убрать из конституции Карабах, но не раньше 2027 года

Армения готова убрать из конституции Карабах, но не раньше 2027 годаЭто условие Баку для мирного договора
Референдум по новой конституции Армении планируется провести к 2027 г., заявил 29 августа армянским журналистам министр юстиции страны Григор Минасян. По его словам, сроки определены в ходе рабочих обсуждений в комиссии по конституционной реформе. Министр добавил, что власти проведут детальную работу над документом, подключив общественность и специалистов, «не принимая решения в срочном порядке». Власти Азербайджана неоднократно требовали от Армении убрать из преамбулы основного закона упоминание Нагорного Карабаха в качестве предварительного условия для заключения мирного договора.
«Мы обсудили и пришли к консенсусу: нам нужна новая конституция, а не конституционные изменения», – заявил Минасян, трансляцию его выступления вел YouTube-канал Armenia Today.
О необходимости нового основного закона еще в январе говорил премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, Армения должна получить конституцию, «которая сделала бы республику более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях». При этом он добавил, что парламентская форма правления самая удобная для страны и учитывает «демократические устремления» народа.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно говорил о невозможности заключения мирного договора между Баку и Ереваном без внесения изменений в конституцию Армении. Об этом также заявил 27 августа министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов. Речь идет об отсылке к Декларации независимости Армении, принятой 23 августа 1990 г., в преамбуле армянской конституции. В документе есть пункт о «воссоединении Армении с Нагорным Карабахом» на основе совместного постановления Верховного совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 г. С точки зрения азербайджанских властей, это де-юре закрепляет территориальные претензии Армении к Азербайджану.
Как считает политолог Артур Атаев, изменение конституции нужно и для снижения давления оппозиции на нынешние власти. В армянском обществе накопилось к ним много претензий, и работа над новой конституцией выпустит пар. Возможно, во время общественного обсуждения будет поднят вопрос о возвращении к президентской форме правления, которая имеет много сторонников в стране. Кроме того, в новой редакции закона могут внести предложения о новом административно-территориальном делении для устойчивого развития регионов, считает эксперт. По мнению Атаева, у армянских властей есть шансы добиться принятия новой конституции на референдуме, так как граждане готовы к изменениям.
Но назначение 2027 г. датой проведения референдума – плохой сигнал для армяно-азербайджанского переговорного процесса, так как до этого года армянские власти поставят на паузу выполнение требований азербайджанской стороны, считает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Это означает, что по крайней мере к 2027 г. Баку и Ереван не подпишут мирное соглашение», – объяснил эксперт. При этом очередные парламентские выборы должны пройти в Армении в 2026 г.