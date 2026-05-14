Запустят ли Турция и Армения прямую торговлю

Турция не имеет дипотношений с Арменией с 1991 г., а после захвата армянскими вооруженными формированиями Кельбаджарского района Азербайджана в период первой карабахской войны закрыла сухопутные границы с соседней республикой. Процесс нормализации армяно-турецких отношений запустился с конца 2020 г. после окончания второй карабахской войны, в ходе которой Баку смог восстановить контроль над большей частью территории спорного на тот момент Нагорного Карабаха. В 2022 г. спецпредставители двух государств по нормализации отношений провели серию встреч в Москве и Вене. В том же году Ереван снял эмбарго на импорт турецких товаров.