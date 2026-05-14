Запустят ли Турция и Армения прямую торговлю

Запустят ли Турция и Армения прямую торговлюАнкара впервые с начала 1990-х отменила часть ограничений на экономические связи с Ереваном
Турция и Армения 11 мая завершили бюрократические приготовления к запуску прямой торговли между странами, написал 13 мая на странице в соцсети Х представитель турецкого МИДа Онджу Кечели. С начала 1990-х турецкое правительство запрещало своим предприятиям напрямую экспортировать свою продукцию в Армению, поэтому до сих пор взаимные поставки товаров осуществлялись за счет реэкспорта через третьи страны. Кроме этого обе стороны продолжают технические работы по открытию общей границы, закрытой с 1993 г., добавил дипломат.
«В свете исторической возможности укрепить прочный мир и процветание на Южном Кавказе Анкара продолжит способствовать развитию экономических отношений в регионе и дальнейшему укреплению сотрудничества на благо всех стран и народов региона», – отметил Кечели. Со своей стороны МИД Армении приветствовал решение турецкого правительства снять ограничения на двустороннюю торговлю. Этот шаг откроет путь к развитию полноценных и нормальных отношений между двумя странами, которые «логично продолжатся после открытия армяно-турецкой границы и установления дипломатических отношений», говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В тот же день вице-спикер парламента Армении и по совместительству спецпредставитель Еревана по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян в соцсетях написал, что обе стороны также продолжат работу по восстановлению железнодорожного сообщения между пограничным армянским городом Гюмри и турецким Карсом, закрытого с 1993 г.
Турция не имеет дипотношений с Арменией с 1991 г., а после захвата армянскими вооруженными формированиями Кельбаджарского района Азербайджана в период первой карабахской войны закрыла сухопутные границы с соседней республикой. Процесс нормализации армяно-турецких отношений запустился с конца 2020 г. после окончания второй карабахской войны, в ходе которой Баку смог восстановить контроль над большей частью территории спорного на тот момент Нагорного Карабаха. В 2022 г. спецпредставители двух государств по нормализации отношений провели серию встреч в Москве и Вене. В том же году Ереван снял эмбарго на импорт турецких товаров.
В следующем году армянские власти впервые открыли пограничный переход для доставки гуманитарной помощи из Армении в пострадавшие от землетрясения районы Турции. Кроме того, в июне 2023 г. армянский премьер-министр Пашинян впервые с официальным визитом посетил турецкую столицу для присутствия на инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Через два года армянский премьер снова встретился с Эрдоганом в Стамбуле в ходе двусторонних переговоров. А уже в начале мая Анкара и Ереван договорились совместно отреставрировать пограничный мост Ани на армяно-турецкой границе.
Заявление внешнеполитического ведомства Турции не означает немедленного открытия армяно-турецкой границы, говорит президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Хотя завершение административных процедур – важный практический шаг для снятия ограничений на двустороннюю торговлю, для полноценного открытия сухопутных границ между странами по-прежнему существует политическая дистанция, добавил эксперт: «Армяно-турецкие отношения до сих пор отравлены исторической травмой событий 1915 г. Не решена и проблема региональной коммуникации. Поэтому сообщение МИД Турции можно считать серьезным сигналом, но не окончательной гарантией быстрого открытия границы».
Это объявление сделано с целью поддержки турецкими властями Пашиняна на парламентских выборах 7 июня, полагает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. По его словам, в ходе предвыборной кампании министр иностранных дел Турции Хакан Фидан публично называл Пашиняна наиболее предпочтительной фигурой для диалога, а азербайджанские власти угрожали применить силу против Армении в случае победы там оппозиции.
На данный момент правящей партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна противостоят оппозиционные «Альянс Армения» экс-президента Роберта Кочаряна и блок «Сильная Армения», основанный в декабре 2025 г. российско-армянским предпринимателем Самвелом Карапетяном. Если армянский премьер в ходе предвыборной кампании настаивает на скорейшей нормализации отношений южнокавказской республики со своими соседями, то оппозиция критикует армянские власти за чрезмерную уступчивость Баку и Анкаре.
По словам Садыгзаде, турецкий сигнал в период предвыборной кампании объективно выгоден Пашиняну, так как это позволяет ему продемонстрировать своим избирателям конкретные результаты своей внешней политики. «Это особенно важно на фоне продолжающейся критики властей за поражение Армении в карабахской войне. Любые экономические дивиденды помогают Пашиняну представить потерю Карабаха стратегически оправданной», – отметил политолог.
Турция прежде всего стремится закрепить новую региональную архитектуру на Южном Кавказе, где Армения постепенно включается в транспортные, торговые и политические процессы после десятилетий изоляции, продолжает Садыгзаде. Анкара показывает таким образом Еревану окно возможностей в случае продолжения армянскими властями нынешнего курса, уверен эксперт. Микаэлян допустил частичное открытие армяно-турецкой границы в ближайшее время. По его словам, стороны осуществили значительную подготовительную работу, а ради нормализации отношений с Турцией Пашинян даже готов регулярно идти на уступки в стратегических вопросах. Правда, в случае поражения правящей партии я не исключаю приостановку этого процесса, учитывая, что его продвижение невозможно осуществлять за счет бесконечных односторонних уступок, подчеркнул эксперт.
По мнению Садыгзаде, в случае поражения Пашиняна на выборах нормализация армяно-турецких отношений продолжится с меньшей скоростью. Ереван при любом исходе заинтересован в диверсификации внешнеэкономических связей и новых экономических маршрутах. При этом победа оппозиции почти наверняка приведет к ужесточению Ереваном переговорной риторики, что потенциально может сделать Южный Кавказ более конфликтным, предположил эксперт: «Баку и Анкара, в свою очередь, займут выжидательную позицию, если сочтут армянское руководство менее предсказуемым. Поэтому тональность и формат переговор Армении с Турцией и Азербайджаном будут напрямую зависеть от политического баланса в Ереване».