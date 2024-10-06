Conversation: Байден разработал новый план по Украине перед уходом с должности

Трамп в сентябре на встрече с украинским президентом Зеленским выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации. 30 The Wall Street Journal писала, что Зеленский не достиг своих целей во время визита в США, не сумев добиться увеличения поддержки со стороны Вашингтона. При этом сам украинский лидер назвал встречу с Трампом очень содержательной.