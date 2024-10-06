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Conversation: Байден разработал новый план по Украине перед уходом с должности

Ведомости

Джо Байден разработал новый двусторонний план по защите Украины перед уходом с должности президента США. Об этом пишет профессор международных отношений Лондонского университета Роял Холлоуэй Мишель Бентли в статье для The Conversation. 

«Байден хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, [вице-президентом США Камалой] Харрис и [президентом Украины Владимиром] Зеленским», – говорится в материале.

Глава государства также продолжает работать над выделением военной помощи Украине. В частности, 26 сентября Байден объявил о выделении $8 млрд на поддержку Украины. Он поручил Пентагону выделить эти средства до конца его полномочий.

Бентли отмечает, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп является «непредсказуемым лидером внешней политики» и сейчас трудно прогнозировать его дальнейшие действия по Украине.

Агентство Reuters отмечало, что за последние два с половиной года США направили Украине помощи на общую сумму $175 млрд.

Трамп в сентябре на встрече с украинским президентом Зеленским выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации. 30 The Wall Street Journal писала, что Зеленский не достиг своих целей во время визита в США, не сумев добиться увеличения поддержки со стороны Вашингтона. При этом сам украинский лидер назвал встречу с Трампом очень содержательной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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