Зеленский оценил встречу с Трампом как «очень содержательную»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом «очень содержательной». Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.
Зеленский рассказал, что представил Трампу свой «план Победы».
«Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия <…> для нашего народа. Обсудили многие детали. Спасибо за эту встречу! Справедливый мир нужен», – написал Зеленский.
Украинский лидер отметил, что у них с Трампом есть общий взгляд на то, что конфликт на Украине должен быть остановлен.
27 сентября в Trump Tower в Нью-Йорке состоялись переговоры Зеленского и Трампа, они продлились примерно час. Во время нее Трамп заявил, что при победе на выборах он сможет найти вариант решения конфликта, который устроит и Москву, и Киев. Зеленский выразил мнение, что боевые действия на Украине не закончатся до выборов в США.
Накануне Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social письмо от Зеленского, в котором украинский лидер просит о личной встрече. Перед этим Трамп называл Зеленского «лучшим торгашом в истории», обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд». После встречи бывший американский президент заявил, что может провести новую встречу Зеленским. На приглашение украинского лидера посетить Киев Трамп ответил согласием.