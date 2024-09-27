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Зеленский оценил встречу с Трампом как «очень содержательную»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом «очень содержательной». Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что представил Трампу свой «план Победы».

«Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия <…> для нашего народа. Обсудили многие детали. Спасибо за эту встречу! Справедливый мир нужен», – написал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что у них с Трампом есть общий взгляд на то, что конфликт на Украине должен быть остановлен.

27 сентября в Trump Tower в Нью-Йорке состоялись переговоры Зеленского и Трампа, они продлились примерно час. Во время нее Трамп заявил, что при победе на выборах он сможет найти вариант решения конфликта, который устроит и Москву, и Киев. Зеленский выразил мнение, что боевые действия на Украине не закончатся до выборов в США.

Накануне Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social письмо от Зеленского, в котором украинский лидер просит о личной встрече. Перед этим Трамп называл Зеленского «лучшим торгашом в истории», обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд». После встречи бывший американский президент заявил, что может провести новую встречу Зеленским. На приглашение украинского лидера посетить Киев Трамп ответил согласием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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