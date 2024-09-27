Трамп допустил новую встречу с Зеленским

25 сентября Reuters со ссылкой на двух официальных лиц США писал, что Вашингтон готовит пакеты военной помощи Украине на сумму более $8 млрд. На следующий день, 26 сентября, президент США Джо Байден объявил о выделении $8 млрд на поддержку Киева.