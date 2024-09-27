Трамп допустил новую встречу с Зеленским
Экс-президент, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может провести новую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам политик.
«Я приеду», – ответил Трамп на приглашение Зеленского в Киев. Дату своего предполагаемого визита Трамп не уточнил.
Переговоры Зеленского и Трампа прошли в Trump Tower в Нью-Йорке и продлились около часа. По итогам переговоров политики ответили на вопросы журналистов.
26 сентября Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social письмо от Зеленского, в котором украинский лидер просит о личной встрече. Зеленский отметил, что хочет услышать идеи Трампа по поводу урегулирования конфликта на Украине «из первых уст».
До этого Трамп называл Зеленского «лучшим торгашом в истории», обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд».
25 сентября Reuters со ссылкой на двух официальных лиц США писал, что Вашингтон готовит пакеты военной помощи Украине на сумму более $8 млрд. На следующий день, 26 сентября, президент США Джо Байден объявил о выделении $8 млрд на поддержку Киева.