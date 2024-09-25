Reuters: США готовятся выделить Украине военную помощь на $8 млрд
Вашингтон готовит пакеты военной помощи Украине на сумму более $8 млрд, пишет Reuters со ссылкой на два официальных лица США.
По сообщению агентства, администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с конгрессом, чтобы разрешить ему использовать $5,6 млрд военной помощи Украине до 30 сентября.
Второе объявление будет касаться военной помощи на сумму $2,4 млрд в рамках программы «Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», которая позволяет администрации закупать оружие для Украины у компаний, а не изымать его со складов США. Эта помощь будет включать боеприпасы, оружие для борьбы с БПЛА и средства для поддержки производства боеприпасов на Украине.
Reuters отмечает, что за последние два с половиной года США направили Украине помощи на общую сумму $175 млрд.
На этой неделе, как ожидается, президент Украины Владимир Зеленский представит «план победы» президенту США Джо Байдену. ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщил, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России не предполагается. По информации The Times, в плане также есть пункты о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.
30 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что общая военная помощь Украине от Евросоюза (ЕС) на данный момент составляет 43,5 млрд евро, а для поддержки Киева Брюссель также использует доходы от замороженных российских активов.
Российские власти критикуют использование доходов от активов и поставки западного вооружения Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт. 16 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение ударов ВСУ по России не означает вступление НАТО в конфликт.