Столтенберг: разрешение ударов ВСУ по РФ не означает вступление НАТО в конфликт
В случае если страны НАТО позволят Киеву бить по территории России западным оружием, альянс не станет частью украинского конфликта. Об этом заявил генеральный НАТО Йенс Столтенберг в интервью Foreign Policy.
«Неправильно говорить, что мы станем частью конфликта», – подчеркнул Столтенберг (цитата по ТАСС), добавив, что НАТО не считает Иран и Северную Корею частью конфликта из-за якобы поставок военной помощи Москве.
В последние недели западные СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам вглубь территории России. The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Великобритания позволит Украине атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели внутри России.
12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.