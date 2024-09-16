Песков указал на отсутствие официальных данных о снятии запретов на удары по РФ
Официальных заявлений о снятии ограничений на нанесение ударов западным оружием по территории России слышно не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы видим такую возню информационную вокруг этого, очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков, но пока не слышали официальных заявлений на этот счет», – отметил Песков.
Он напомнил, что в Кремле неоднократно говорили, что американские специалисты и военные принимают участие в конфликте на Украине и без этих разрешений. Президент России Владимир Путин также высказывался по поводу снятия ограничений на удары по стране.
В последние недели западные СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам на территории России. The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Великобритания позволит Украине атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели внутри России.
12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.