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Песков указал на отсутствие официальных данных о снятии запретов на удары по РФ

Ведомости

Официальных заявлений о снятии ограничений на нанесение ударов западным оружием по территории России слышно не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы видим такую возню информационную вокруг этого, очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков, но пока не слышали официальных заявлений на этот счет», – отметил Песков.

Он напомнил, что в Кремле неоднократно говорили, что американские специалисты и военные принимают участие в конфликте на Украине и без этих разрешений. Президент России Владимир Путин также высказывался по поводу снятия ограничений на удары по стране.

В последние недели западные СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам на территории России. The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Великобритания позволит Украине атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели внутри России.

12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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